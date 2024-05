Fifa najavila revoluciju u VAR sustavu. Razveselit će mnoge

Prije nekoliko godina bio je alat kojeg sanjaju svi, ali danas se VAR koristi u većini europskih liga. Neki su protiv njega jer 'ubija emocije', a neki smatraju kako je njegovo korištenje unaprijedilo nogomet i smanjilo sudačke pogreške. Kako god, uvijek će biti protivnika tehnologije, ali na koncu, tehnologija sama ne donosi odluke već ljudi koji upravljaju njome pa će i tu uvijek biti prisutne greške.

Mnogi smatraju kako bi Fifa trebala promijeniti smjernice oko korištenja VAR-a. Do sada se koristio samo kada bi suci iz VAR sobe primijetili propust na terenu pa bi to iskomunicirali s glavnom sucem kojeg bi pozvali da pogleda snimku, no to bi se uskoro moglo promijeniti.

Treneri u košarci imaju pravo na 'challenge', odnosno pregled snimke u slučaju neke dvojbene situacije. I to bi uskoro moglo biti na raspolaganju nogometnim trenerima. Najavio je to predsjednik Fife Gianni Infantino na kongresu u Bangkoku.

- Trener svake momčadi imat će pravo tražiti pomoć VAR-a dva puta po utakmici. Ako se nakon tako zatražene provjere promijeni inicijalna odluka suca, momčad koja je zatražila provjeru imat će i dalje pravo na dvije provjere. Ako pak nakon ovako zatražene provjere VAR potvrdi odluku suca s terena, onda momčad koja ju je tražila gubi pravo na jednu provjeru po svom zahtjevu - rekao je Infantino.

Nije poznato kada će ova odluka stupiti na snagu, ali će svakako obradovati trenere jer često tijekom utakmica postoje sumnjive situacije zbog kojih treneri prosvjeduju, ali ne mogu ništa više učiniti oko toga. Sada će, pak, moći naložiti sucima da pregledaju snimku. Takvo što moglo bi utjecati na što transparentnije donošenje odluka i tako smanjiti sudačke repove nakon utakmica.

Na kongresu Fife u Bangkoku sudjelovao je i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Drago nam je vidjeti da Fifa kroz svoje aktivnosti i ulaganja maksimalno podupire razvoj nogometa u cijelom svijetu. Raduje me što smo kroz bilateralne sastanke, ali i neformalna druženja, još jednom dobili potvrdu ugleda HNS-a i hrvatskog nogometa jer nas cijeli svijet cijeni zbog rezultata koje postižemo te sjajnih igrača koje razvijamo iz male baze koju imamo - rekao je Kustić.