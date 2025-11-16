Obavijesti

RASTUĆI PROBLEM

Fifa objavila brojke o uvredama na društvenim mrežama: 'Nogomet mora biti uključiv'

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

U godišnjem izvješću navodi se da je 11 osoba u 2025. godini prijavljeno nadležnim organima u Argentini, Brazilu, Francuskoj, Poljskoj, Španjolskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u zbog zlostavljanja tijekom Fifinih natjecanja

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) objavila je da je tijekom ove godine prijavila više od 30.000 uvredljivih objava na platformama društvenih mreža, u okviru svojih napora da suzbije online zlostavljanje u nogometu.

U godišnjem izvješću navodi se da je 11 osoba u 2025. godini prijavljeno nadležnim organima u Argentini, Brazilu, Francuskoj, Poljskoj, Španjolskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama zbog zlostavljanja tijekom Fifinih natjecanja, dok je jedan slučaj proslijeđen Interpolu.

- Na Međunarodni dan tolerancije želim poslati jasnu poruku da nogomet mora biti siguran i uključiv prostor, na terenu, na tribinama i online", rekao je predsjednik Fife Gianni Infantino.

- Putem Fifine Službe za zaštitu društvenih medija (SMPS) i raspoređivanja napredne tehnologije i stručnih timova, poduzimamo odlučne korake kako bismo zaštitili igrače, trenere, momčadi i dužnosnike od ozbiljne štete uzrokovane online zlostavljanjem - dodao je.

Fifa je osnovala SMPS 2022. godine u suradnji s međunarodnim sindikatom igrača FIFPRO kako bi pratila, prijavljivala i blokirala nasilni ili diskriminirajući sadržaj.

Fifa je kritizirana zbog ublažavanja svojih antirasističkih poruka tijekom Svjetskog klupskog prvenstva u Sjedinjenim Državama ovog ljeta, ali SMPS se i dalje aktivno koristio.

"Tijekom turnira, SMPS je pratio 2401 aktivnih računa na pet društvenih platformi, pokrivajući igrače, trenere, momčadi i suce. Analizirano je 5,9 milijuna objava, 179.517 je označeno za pregled, a 20.587 je prijavljeno relevantnim platformama", navodi se u priopćenju Fife.

Infantino je ponovio da Fifa nastavlja surađivati ​​s nacionalnim savezima, konfederacijama i policijskim vlastima, te da je  od osnutka SMPS-a prijavila više od 65.000 uvredljivih objava na društvenim mrežama.

