Obavijesti

Sport

Komentari 3
PAPRENI IZNOSI

Fifa objavila cijene parkinga za SP 2026. Navijači su šokirani...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Fifa objavila cijene parkinga za SP 2026. Navijači su šokirani...
Foto: Sam Corum/PRESS ASSOCIATION

Skandal uoči SP 2026: Parking u Los Angelesu 300 dolara, skuplji od ulaznica! Navijači bijesni, Fifa pravda cijenama "usklađenim s lokalnim tržištem"

Admiral

Manje od šest mjeseci uoči početka Svjetskog prvenstva u nogometu, koje će se 2026. godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, organizatori su se suočili s lavinom kritika. Razlog nije sportski, već logistički - objava cijena parkinga za utakmice u Los Angelesu izazvala je bijes navijača diljem svijeta, a mnogi se pitaju postaje li najveći nogometni turnir dostupan samo za elitu.

Vijest, koju je prvi objavio ugledni sportski portal The Athletic, otkrila je da će navijači koji automobilom dolaze na utakmice na SoFi Stadium morati izdvojiti između 250 i 300 dolara (otprilike 230 do 280 eura) samo za parkirno mjesto. Apsurd je tim veći što cijena parkinga za najtraženije utakmice, poput otvaranja američke reprezentacije, premašuje cijenu najjeftinijih ulaznica, koje se kreću od 140 do 180 dolara.

U Philadelphiji, gdje će Hrvatska odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv reprezentacije Gane, parking će kostati 115 američkih dolara (nešto manje od 100 eura).

Američki san ili noćna mora za navijače?

Mnogi su navijači izrazili svoje ogorčenje zbog ovakvih cijena. Mnogi su istaknuli kako je ovakav scenarij nezamisliv u Europi, gdje stadioni imaju razvijenu mrežu javnog prijevoza. 

FIFA World Cup File Photo
Foto: Sam Corum/PRESS ASSOCIATION

Problem koji u Europi ne postoji

Organizatori iz Fife pravdaju cijene "usklađivanjem s lokalnim tržištem". Međutim, za usporedbu, parking za utakmice NFL-a na istom stadionu obično košta između 80 i 100 dolara, što znači da je Fifa gotovo utrostručila iznos. Dodatna sol na ranu je informacija da se ta preskupa parkirna mjesta nalaze na lokacijama s kojih je do ulaza u stadion potrebno hodati i do dvadeset minuta.

Kritičari ističu da je problem sustavan. Zbog sigurnosnih protokola Fife, mnoga privatna i jeftinija parkirališta oko stadiona bit će zatvorena, što smanjuje ponudu i omogućuje monopol službenim parkiralištima. Iako Los Angeles nije jedini grad s visokim cijenama, u Dallasu i Miamiju parking će koštati do 175 dolara, upravo je on postao simbolom komercijalizacije koja prijeti duhu nogometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Dinamo poslao ponudu za napadača Osijeka, a mladi as Slavena blizu dolaska?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo poslao ponudu za napadača Osijeka, a mladi as Slavena blizu dolaska?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona
DOČEK RUKOMETAŠA

Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona

Zagreb u transu! Deseci tisuća navijača slavili povratak hrvatskih rukometaša s broncom! Kapetan Martinović i heroj Mandić u suzama sreće, a Thompson zapalio atmosferu hitovima
DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku
PROPUSTIO JE DOČEK

DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026