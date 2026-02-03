Fifa objavila cijene parkinga za SP 2026. Navijači su šokirani...

Manje od šest mjeseci uoči početka Svjetskog prvenstva u nogometu, koje će se 2026. godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, organizatori su se suočili s lavinom kritika. Razlog nije sportski, već logistički - objava cijena parkinga za utakmice u Los Angelesu izazvala je bijes navijača diljem svijeta, a mnogi se pitaju postaje li najveći nogometni turnir dostupan samo za elitu.

Vijest, koju je prvi objavio ugledni sportski portal The Athletic, otkrila je da će navijači koji automobilom dolaze na utakmice na SoFi Stadium morati izdvojiti između 250 i 300 dolara (otprilike 230 do 280 eura) samo za parkirno mjesto. Apsurd je tim veći što cijena parkinga za najtraženije utakmice, poput otvaranja američke reprezentacije, premašuje cijenu najjeftinijih ulaznica, koje se kreću od 140 do 180 dolara.

U Philadelphiji, gdje će Hrvatska odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv reprezentacije Gane, parking će kostati 115 američkih dolara (nešto manje od 100 eura).

Američki san ili noćna mora za navijače?

Mnogi su navijači izrazili svoje ogorčenje zbog ovakvih cijena. Mnogi su istaknuli kako je ovakav scenarij nezamisliv u Europi, gdje stadioni imaju razvijenu mrežu javnog prijevoza.

Foto: Sam Corum/PRESS ASSOCIATION

Problem koji u Europi ne postoji

Organizatori iz Fife pravdaju cijene "usklađivanjem s lokalnim tržištem". Međutim, za usporedbu, parking za utakmice NFL-a na istom stadionu obično košta između 80 i 100 dolara, što znači da je Fifa gotovo utrostručila iznos. Dodatna sol na ranu je informacija da se ta preskupa parkirna mjesta nalaze na lokacijama s kojih je do ulaza u stadion potrebno hodati i do dvadeset minuta.

Kritičari ističu da je problem sustavan. Zbog sigurnosnih protokola Fife, mnoga privatna i jeftinija parkirališta oko stadiona bit će zatvorena, što smanjuje ponudu i omogućuje monopol službenim parkiralištima. Iako Los Angeles nije jedini grad s visokim cijenama, u Dallasu i Miamiju parking će koštati do 175 dolara, upravo je on postao simbolom komercijalizacije koja prijeti duhu nogometa.