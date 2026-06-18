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Fifa se naklonila spektakularnoj asistenciji Ivana Perišića: Ovo je pravo remek-djelo majstora...

Piše Jakov Drobnjak,
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Fifa se naklonila spektakularnoj asistenciji Ivana Perišića: Ovo je pravo remek-djelo majstora...
Foto: Issei Kato

Perišić je razbio obranu Engleza genijalnom asistencijom za Musu, a Fifa posebno analizirala njegove kretnje. Čudesna asistencija

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Prvo poluvrijeme Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu bilo je sjajno. Četiri gola, bezbroj lijepih akcija i reakcija i na kraju ostaje žal što su se "vatreni" obrambeno raspali u nastavku pa primili još dva komada. Hrvatski golovi su majstorije, jedan ljepši od drugog, a asistencija Ivana Perišića za Petra Musu je nešto što će se analizirati i dugo vremena nakon Mundijala.

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Foto: Issei Kato

Mario Pašalić poslao je visoku loptu iza leđa engleske obrane, a onda je Perišić pokazao svu svoju nogometnu genijalnost. Predosjetio je gdje će biti Musa, a onda fenomenalnim trzajem glavom vratio povratnu loptu. Ona je pala Musi kao naručena i točno ispred noge, a napadač "vatrenih" nemilosrdno je zakucao loptu pored Pickforda za veliko slavlje Hrvata pred kraj prvog dijela.

Čak se i Fifa naklonila ovoj velemajstorskoj asistenciji.

"Uvijek se govori o golovima, no ovoga puta u središtu pozornosti je asistencija. Ivan Perišić prima loptu na boku, a zatim se sjajnim utrčavanjem dijagonalno ubacuje prema sredini terena. Time iz igre izvlači engleskog desnog beka Reece Jamesa i otvara prostor za Petra Musu. Precizna, visoka lopta preko posljednje linije obrane savršeno pronalazi Perišića, koji je u jednom dodiru spušta na nogu potpuno usamljenom suigraču.

Musina završnica bila je vrhunska, ali prava majstorija krije se u Perišićevu kretanju, osjećaju za prostor i nesebičnom posljednjem dodavanju. Gol nosi Musin potpis, no asistencija je bila remek-djelo Ivana Perišića", napisali su na kanalu Fifa trening center.

Video pogledajte OVDJE.

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