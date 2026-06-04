Obavijesti

Sport

Komentari 1
OBEĆALI JEDNO, NAPRAVILI DRUGO

Fifa se predomislila prije SP-a, navijači su bijesni. Zabranili su plastične boce na stadionima

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Fifa se predomislila prije SP-a, navijači su bijesni. Zabranili su plastične boce na stadionima
3
Foto: Dan Hamilton

Fifa opet šokira: zabranila boce s vodom na stadionima! Navijače čeka pakleno prvenstvo, a pitka voda i skupa pića postaju novi problem

Admiral

Fifa je uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva još jednom šokirala navijače. Gledateljima neće biti dopušteno unošenje boca s vodom na stadione u Sjevernoj Americi zbog sigurnosnih razloga. Upravno tijelo je ranije dopuštalo prazne, prozirne, višekratne plastične boce unutar stadiona, ali sada je to ipak zabranjeno. 

Prije tri tjedna u Fifinom pravilniku o ponašanju na stadionu stajala je klauzula u kojoj je pisalo: "Kako bi se izbjegle nejasnoće, dopušteno je unijeti u stadion prazne, prozirne, plastične boce za višekratnu upotrebu zapremnine do jedne litre". 

Vancouver's Science World transformed into the FIFA World Cup 2026 match ball
Foto: Jennifer Gauthier

Kao glavni razlog zabrane navodi se sprječavanje rizika od ozljede igrača. 

„Fifa je posvećena zaštiti zdravlja i sigurnosti svih igrača, sudaca, navijača, volontera i osoblja. Donesena je odluka o zabrani boca kako bi spriječila rizik i ozljede igrača i posjetitelja - navodi se u priopćenju. 

Učitelji izazvali kaos FOTO Kaos u Mexico Cityju 11 dana prije SP-a! Prosvjednici rušili kipove reprezentacija
FOTO Kaos u Mexico Cityju 11 dana prije SP-a! Prosvjednici rušili kipove reprezentacija

Taj potez krovne nogometne organizacije izazvao je veliku zabrinutost među navijačima zbog najavljenih vremenskih uvjeta tijekom prvenstva. Očekuju se visoke temperature, a brine ih pristup pitkoj vodi na stadionima. Fifa je napomenula kako intenzivno radi na rješavanju problema te traži alternative kroz suradnju s lokalnim vlastima kako bi olakšala situaciju navijačima. Spominje se postavljanje šatora za rashlađivanje oko stadiona. 

Navijače također brinu visoke cijene pića na stadionu, a prošle godine tijekom Svjetskog klupskog prvenstva boca vode koštala je između četiri i šest dolara. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Kovač dovodi mladog 'vatrenog' u Borussiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kovač dovodi mladog 'vatrenog' u Borussiju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa
DOBRODOŠLA NATRAG

FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa

Prošlo je više od šest godina otkako je Marija Šarapova, jedna od najvećih tenisačica svoje generacije, objavila povlačenje iz profesionalnog sporta. Pojavom na Roland Garrosu zaludjela je sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026