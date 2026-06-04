Fifa se predomislila prije SP-a, navijači su bijesni. Zabranili su plastične boce na stadionima

Fifa je uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva još jednom šokirala navijače. Gledateljima neće biti dopušteno unošenje boca s vodom na stadione u Sjevernoj Americi zbog sigurnosnih razloga. Upravno tijelo je ranije dopuštalo prazne, prozirne, višekratne plastične boce unutar stadiona, ali sada je to ipak zabranjeno.

Prije tri tjedna u Fifinom pravilniku o ponašanju na stadionu stajala je klauzula u kojoj je pisalo: "Kako bi se izbjegle nejasnoće, dopušteno je unijeti u stadion prazne, prozirne, plastične boce za višekratnu upotrebu zapremnine do jedne litre".

Foto: Jennifer Gauthier

Kao glavni razlog zabrane navodi se sprječavanje rizika od ozljede igrača.

„Fifa je posvećena zaštiti zdravlja i sigurnosti svih igrača, sudaca, navijača, volontera i osoblja. Donesena je odluka o zabrani boca kako bi spriječila rizik i ozljede igrača i posjetitelja - navodi se u priopćenju.

Taj potez krovne nogometne organizacije izazvao je veliku zabrinutost među navijačima zbog najavljenih vremenskih uvjeta tijekom prvenstva. Očekuju se visoke temperature, a brine ih pristup pitkoj vodi na stadionima. Fifa je napomenula kako intenzivno radi na rješavanju problema te traži alternative kroz suradnju s lokalnim vlastima kako bi olakšala situaciju navijačima. Spominje se postavljanje šatora za rashlađivanje oko stadiona.

Navijače također brinu visoke cijene pića na stadionu, a prošle godine tijekom Svjetskog klupskog prvenstva boca vode koštala je između četiri i šest dolara.