Fifa uvela četvrtine u nogomet. Navijači: Jasno je zašto to rade

Fifa je objavila veliku promjenu za Svjetsko prvenstvo 2026. Uvode se obvezne trominutne pauze usred svakog poluvremena, što utakmicu efektivno pretvara u igru od četiri četvrtine. Dok krovna nogometna organizacija tvrdi da je sve zbog zdravlja igrača, svjetski mediji i navijači imaju drugačiju teoriju - onu o "amerikanizaciji" nogometa i ogromnom novcu od reklama. To je samo posljednji u nizu poteza Giannija Infantina koji postupno, ali sigurno mijenjaju lice najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Službeno objašnjenje: 'Briga za zdravlje igrača'

Prema službenom priopćenju Fife, odluku su donijeli kako bi se "prioritizirala dobrobit igrača" zbog očekivanih vrućina u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Pauze će se događati oko 23. minute svakog poluvremena. Za razliku od dosadašnjih "cooling breakova", koji su ovisili o temperaturi, ove pauze bit će obvezne na svih 104 utakmice turnira, bez obzira na vremenske uvjete i to igra li se u dvorani s klimom. Kao povod navode se i pritužbe igrača sa Svjetskog klupskog prvenstva, gdje su se neki žalili na teške uvjete.

- Jedan dan mi se zavrtjelo tijekom igre. Morao sam leći na travnjak - rekao je Chelseajev veznjak Enzo Fernandez.

Zanimljivo, čak ni globalni sindikat igrača Fifpro nije tražio ovakvo rješenje, već su predlagali kraće, ali češće pauze.

Stvarni razlog? 'Amerikanizacija' i milijarde od reklama

No, malo tko vjeruje u službenu priču. Većina svjetskih medija, od The Guardiana do Sydney Morning Heralda, ističe ključan detalj: odluka je objavljena na sastanku s televizijskim kućama. Bivši američki reprezentativac Alexi Lalas bio je direktan.

- Da, ovo stvara četvrtine i reklamne pauze usred igre. Sviđa mi se - napisao je, izgovorivši ono što Fifa nije htjela.

Navijači su bijesni. "Čisto zbog reklama", "Ovo je otimanje novca", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

- Jedva čekam da gubimo 2-0 od Haitija u pola tri ujutro i da gledam Petera Croucha kako mi prodaje prašak za rublje - sarkastično je komentirao jedan navijač.

Usporedbe s američkim sportovima poput NFL-a, gdje su prekidi ključni za marketing, nameću se same od sebe. Infantino je sam rekao da će SP biti kao "104 Super Bowla". Cijena 30 sekundi reklame na Super Bowlu je oko sedam milijuna dolara. Računica je jasna, a Fifa si je osigurala savršen alibi. Tko bi se usudio prigovoriti brizi za zdravlje igrača?

Treneri dobili neočekivani 'time-out'

Osim komercijalnog aspekta, promjena će drastično utjecati i na samu igru. Treneri sada dobivaju dva dodatna "time-outa" tijekom kojih mogu okupiti igrače, dati im taktičke upute i mijenjati strategiju. To bi moglo potpuno promijeniti ritam i dinamiku utakmica te dati novu dimenziju trenerskim nadmudrivanjima, približavajući nogomet sportovima poput košarke gdje su minute odmora ključne za ishod.

Iako se Fifa poziva na plemeniti cilj zaštite zdravlja, dojam je da je nogomet, kakvog poznajemo, doživio temeljnu promjenu. Svjetsko prvenstvo 2026. neće biti samo turnir s 48 momčadi, već i eksperiment koji bi igru zauvijek mogao približiti američkom modelu sporta vođenog reklamama. A navijači se s pravom pitaju je li išta više sveto.