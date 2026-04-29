KANADA REAGIRALA

Fifa zaustavila prodaju ulaznica za stadion na kojem će igrati Hrvatska i Bosna i Hercegovina

Piše HINA,
Fifa povukla ulaznice za Svjetsko prvenstvo u Torontu zbog novog zakona. Navijači bijesni, preprodavači u panici

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) uklonila je ulaznice za Svjetsko prvenstvo za utakmice na stadionu BMO Field u Torontu sa svoje službene platforme za preprodaju ulaznica nakon što je kanadska pokrajina Ontario prošli tjedan donijela zakon kojim se zabranjuje preprodaja ulaznica za događaje iznad nominalne vrijednosti.

Podsjetimo, na BMO Fieldu u Torontu igrat će se šest utakmica svjetskog prvenstva - pet u prvoj fazi natjecanja, te jedan ogled 16-ine finala. U Torontu će igrati i Hrvatska koja će 24. lipnja u tom kanadskom gradu odmjeriti snage protiv Paname, a 12 dana ranije prvenstvo će na njemu domaćin Kanada otvoriti protiv Bosne i Hercegovine. Zakon, nazvan "Zakon o stavljanju navijača na prvo mjesto", kaže da nitko ne smije staviti ulaznicu na prodaju na sekundarnom tržištu za iznos koji prelazi nominalnu vrijednost ulaznice.

Vlada je izjavila da će ograničenje preprodaje "zaštititi navijače i potrošače od eksploatatorskih, profesionalnih preprodavača koji umjetno povećavaju cijene ulaznica." To znači da svatko tko je prije donošenja zakona kupio ulaznicu iznad nominalne vrijednosti sada gubi novac ako je ponovno proda. Na primjer, ako je netko izvorno kupio ulaznicu za 600 dolara, a zatim je preprodao nekome drugome za 1200 dolara, ta bi je osoba sada morala preprodati za 600 dolara.

Tvrtke koje se ne pridržavaju propisa suočit će se s kaznama od 3000 američkih dolara, a kazna može doseći i do 250.000 dolara za kontinuirano nepoštivanje propisa. Fifa je preostale ulaznice za utakmice u Torontu privremeno povukla iz prodaje kako bi se njezina platforma za preprodaju "rekonfigurirala kako bi bila u skladu sa zakonom koji je stupio na snagu u petak". Očekuje se da će ulaznice za utakmice u Torontu biti ponovno uvrštene na Fifino tržište u skladu s novim zakonodavstvom Ontarija.

Najnoviji podaci Fife pokazuju da je već prodano više od pet milijuna ulaznica, od očekivanog ukupnog broja od nešto više od šest milijuna za turnir. Vlasnici ulaznica mogu preprodavati na Fifinoj "tržnici" po bilo kojoj cijeni, a jedan prodavač traži gotovo 11,5 milijuna dolara za ulaznicu kategorije 3 za finale. Svjetsko prvenstvo, čiji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, počinje 11. lipnja.

