Fifa zbog Trumpa radi nečuven potez na ceremoniji finala SP-a

Američki predsjednik Donald Trump dobio je dopuštenje da se pridruži pobjednicima Svjetskog prvenstva u podizanju trofeja, ponavljajući svoj kontroverzni potez s Fifinog klupskog Svjetskog prvenstva. Fifa je, prema izvještajima, dala zeleno svjetlo Trumpu da odstupi od tradicije na finalu 19. srpnja na stadionu MetLife, ostavljajući konačnu odluku njemu.

Sličan incident, koji je izazvao doista brojne reakcije, dogodio se prošlog ljeta na finalu Fifinog klupskog Svjetskog prvenstva, također održanom u SAD-u. Nakon što je Chelsea pobijedio Paris Saint-Germain 3-0, Trump je uručio trofej kapetanu Reeceu Jamesu. Umjesto da se potom povuče s pozornice, kako nalaže uobičajena praksa, ostao je u središtu slavlja dok su igrači podizali pehar. Taj potez izazvao je zbunjenost među igračima, a kamere su zabilježile njihove reakcije. Cole Palmer, koji je u finalu zabio dva gola, kasnije je priznao da je bio iznenađen.

​- Znao sam da će biti ovdje, ali nisam znao da će stajati na postolju kad budemo podizali trofej. Bio sam pomalo zbunjen, da - izjavio je Palmer.

Kapetan Reece James također je potvrdio da je očekivao drugačiji scenarij.

Foto: IMAGO/Ulrich Hufnagel/IMAGOSPORT

​- Prije ceremonije su mi rekli da će on uručiti trofej i zatim napustiti pozornicu. Mislio sam da će tako i biti, ali on je htio ostati - objasnio je James.

Usprkos neugodnim scenama iz 2025., Fifa navodno nema "nikakvih prigovora" da se ista stvar ponovi i na finalu Svjetskog prvenstva. Prema izvještajima portala talkSPORT, krovna nogometna organizacija prepustila je odluku samom Trumpu hoće li se pridružiti pobjedničkoj momčadi na postolju ili će proslavu promatrati sa strane. Izvori iz Bijele kuće očekuju da će američki predsjednik ponovno odabrati biti u središtu slavlja.

Tradicionalni protokol nalaže da kapetan pobjedničke momčadi preuzme trofej s postolja i odnese ga suigračima na pozornicu, dok se visoki dužnosnici i gosti obično povlače kako bi trenutak pripao isključivo sportašima. Finale se igra 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyju, a na završnoj ceremoniji očekuju se i predstavnici suorganizatora turnira, Meksika i Kanade. Trumpova sve veća uključenost u Fifine događaje postala je primjetna, a igrao je i središnju ulogu na ceremoniji ždrijeba za Svjetsko prvenstvo u prosincu 2025.

Foto: Brian Snyder

*uz korištenje AI-ja