Filip Glavaš za 24sata: Kad mi je teško, gledam snimke s dočeka. Brkovi? Vrijeme je za novi imidž

Uvijek veseo i nasmijan, bitan kotačić na putu do svjetskog srebra i europske bronce, ali i pokretač pozitivne energije te dobri duh naše rukometne reprezentacije. No, ovaj put, kada je ušetao u prostoriju, mnogi su primijetili veliku promjenu kod našeg rukometnog mistera i miljenika žena. A gdje su nestali brkovi, njegov zaštitni znak?

- Došlo je vrijeme i za to, ha, ha. Već dulje vrijeme planirao sam promijeniti imidž, dosadilo mi je pa sam htio nešto novo. I eto me - kazao nam je Filip Glavaš (28).

I on je, kao i njegovi suigrači, jedva dočekao novo okupljanje reprezentacije, prvo nakon europske bronce. Ovaj put na programu su prijateljske utakmice protiv Švicarske, 19. ožujka u Zadru i 21. ožujka u Osijeku. Nema Marka Mamića, Marina Šipića, Matea Maraša i Tina Lučina, a izbornik je odlučio dati priliku novim licima kao što su golman Toni Matošević iz Zagreba te dvojica lijevih vanjskih, Teo Popović iz Poreča i Jan Kovačec iz austrijskog Roomza.

Prošlo je četrdesetak dana od nove medalje, ali sve je još uvijek svježe.

- Dojmovi su se slegli, trebalo mi je neko vrijeme da se prešaltam na klupsku razinu. Jedva smo čekali da se opet vidimo i popričamo o svemu - priča nam uvijek dobro raspoloženi Glavaš.

Bilo je puno peripetija oko zagrebačkog dočeka, ali najvažnije je da su mnogi navijači, njih nekoliko desetaka tisuća, imali priliku pozdraviti brončane heroje. Bio je to još jedan epski doček na Trgu bana Josipa Jelačića...

- Kad mi je teško, volim pogledati snimke s dočeka i prisjetiti se svega. Lijepo se sjetiti kakve smo velike stvari napravili i da smo ujedinili naciju. To su čari i ljepote sporta - priznao je Glavaš.

Posebno je i to što će reprezentacija na ovom okupljanju prvi put nakon dugo vremena igrati u Zadru.

- Mislim da to navijači zaslužuju. Čast nam je da ljudi to dožive i čast nam je igrati pred takvom publikom. Drago mi je što idemo u Dalmaciju i Slavoniju, da narod to doživi. I nama je to svojevrsna motivacija.

Dok je s reprezentacijom u posljednjih godinu dana osvojio dvije medalje i pomogao da naš rukomet vratimo među sami vrh, tamo gdje i pripadamo, istovremeno je sa Zagrebom doživio brojne turbulencije. Njegov klub ovosezonsko izdanje Lige prvaka završio je s jednom pobjedom i čak 13 poraza.

- Nisam zadovoljan, neke stvari smo mogli bolje. Ali ovo je momčadski sport, nekad ne možeš sve sam. Nismo zadovoljni, trebalo je bolje. Nadam se da je ovo pouka za budućnost i da se to više neće ponavljati. Da ćemo naučiti iz grešaka i popraviti momčad. U novoj sezoni puno igrača odlazi, dolaze nam novi, na čelu s novim trenerom. Nadam se da ćemo se posložiti i biti konkurentni. Zagreb bi to trebao biti u Ligi prvaka, moramo imati snažan hrvatski klub. Imamo dobru reprezentaciju i klub bi trebao biti preslika toga. Nadam se da dolaze svjetliji dani - optimističan je Glavaš.

Čelnici Zagreba pronašli su svježi kapital, a cilj je kroz nekoliko godina doći do Final Foura Lige prvaka. Slijedi rekonstrukcija momčadi: dogovoreni su reprezentativci Zlatko Raužan, Dion Neris Ćeško i Marin Jelinić, novi trener trebao bi biti Hrvoje Horvat, a najvažnije od svega - dio ove momčadi, kao lider i najbolji igrač, ostat će Filip Glavaš. Unatoč brojnim ponudama rukometnih teškaša, odlučio je ostati.

- Bilo je puno ponuda, ali ja vjerujem da Zagreb može puno i da je projekt kluba koji su mi predstavili dobar. Moj je uvjet bio da budemo konkurentni, a ja se nadam da ćemo to i biti. Samim time odlučio sam ostati. Mislim da hrvatski rukomet treba podignuti na višu razinu, počevši od klupskog. Ako ja mogu doprinijeti tome, ja sam svoj posao napravio.

Glavni cilj Zagreba je stabilizirati se i složiti momčad koja će biti konkurentna, izboriti eliminacijsku fazu te, možda i najvažnije, popularizirati rukomet u našoj domovini i napuniti dvoranu.

- Svaka sezona donosi svoje poteškoće, pluseve i minuse, kao i sve u životu. Bitno je napraviti kontinuitet, počevši od trenera, a onda i s igračima. Važno je stvoriti neku bazu i time unaprijediti Zagreb. Osjećam da se stvara dobra priča. Mislim da su Zagrebu potrebni domaći igrači, to je mamac za navijače. Nadam se da će Arena biti puna i stvarno se radujem novoj sezoni - zaključio je Glavaš.