Filip Hrgović boksat će pred 20.000 ljudi u Areni u Zagrebu

Filip polako sazrijeva u vrhunskog borca. Bio je to pravi meč, draže mi je da se dizao do prve do četvrte runde, bolje je tako nego odmah krenuti jako, kazao je Željko Mavrović nakon što je Hrgović pobijedio Meksikanca Filiberta Tovara.

Mavrović je u karijeri došao do borbe za svjetsku titulu, ali nikad nije došao do prilike da nastupi u svome gradu pred 20.000 ljudi. Filip Hrgović to ne želi propustiti, odmah nakon pobjede protiv Tovara najavio je da će svoju šestu borbu u profesionalnoj karijeri imati pred domaćom publikom, u zagrebačkoj Areni, 8. rujna.

- Boksat ću za neku od titula na 12 rundi, prvi put u karijeri. Od ponedjeljka će ulaznice biti u prodaji i ne mogu opisati koliko sam sretan što će se to dogoditi. To čekam cijelu svoju karijeru. Ljudi, svratite i kupite koju ulaznicu, Arena će gorjeti - poručio je Filip iz Münchena.

Tri mjeseca imat će za pripreme za meč u kojem mu protivnika tek treba pronaći. Kao što ćemo tek doznati i za koju bi se to točno titulu Hrgoviću trebao boriti.

Jedino je sigurno kako će Hrgovićeva borba izazvati veliku pažnju, vjerojatno i pravu euforiju. Između ostalih, njegovi prijatelji i susjedi iz zagrebačke Dubrave imat će lijepu šansu da ga uživo vide na djelu... I nije pretjerano reći da bi Filip mogao boksati pred 20.000 gledatelja, možda čak i više od toga. Još nije definirano koliki će biti kapacitet Arene za ovaj meč, ali na tribine može stati oko 16.000 gledatelja. Kapacitet za koncerte je oko 25.000, a za Filipov meč će postaviti stolce oko ringa.

- Bit će zahtjevno napuniti Arenu, ali tu svoj dio posla moraju napraviti njegovi promotori. Ma ja u Hrgovića na sumnjam, vjerujem da će se boriti pred punom dvoranom - kazao je Željko Mavrović, koji je još davno rekao kako od Hrgovića očekuje jako uspješnu karijeru:

- Meč za titulu s Lennoxom Lewisom bio je vrhunac moje karijere, ali vjerujem da Hrgović može ponoviti te uspjehe. Uvjeren sam da me može i nadmašiti. Siguran sam da će se dana boriti za svjetsku titulu.

Daleko je još taj cilj, put do njega sigurno će biti trnovit, zato će se Hrgović koncentrirati samo na prvu sljedeću borbu. Koja će, nema nikakve sumnje, biti posebna za njega. Bit će to pravi boksački spektal. Hrgović je najavio velike stvari, a borba protiv Meksikanca samo je još jedna pozivnica za sve...

- Danas bismo trebali znati sve detalje o meču u Areni - rekao nam je Filipov menadžer Karim Bouzidi.