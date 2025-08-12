Filip Ivić postao dio najvećeg kampa rukometnih golmana: 'Cilj mi je ulagati u sport i djecu'

Filip Ivić preuzeo je novu ulogu u vodstvu najvećeg svjetskog kampa za rukometne golmane, koji se u Omišu održava već 15 godina.

Ovogodišnje izdanje okupilo je poznata rukometna imena poput Vincenta Gerarda, Viktora Hallgrimssona, Mateja Mandića i Urha Kastelica, koji su radili s djecom i prenosili im svoja znanja i iskustva.

- Cilj mi je ulagati u sport, u djecu i turizam u Hrvatskoj. To sve ovaj projekt podrazumijeva. Ovaj kamp se održava već 15 godina zaredom i najveći je kamp za rukometne vratare u svijetu. Želim zahvaliti Mariju Čaljkušiću kao i Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske koje stoji iza tih projekata - izjavio je Ivić za Net.hr.

Ivić, prvostupnik kineziologije, planira nakon profesionalne karijere raditi s djecom, posebno s mladim vratarima, a sada će kao član uprave aktivno doprinositi razvoju ovog uspješnog i prepoznatog sportskog projekta.

