Ivića srpski klub potjerao zbog Thompsonova koncerta. Sada se javio zbog slučaja u Vukovaru

Hrvatski rukometni golman Filip Ivić (32) dobio je otkaz u RK Vojvodini nakon što je bio na Thompsonovu koncertu u Zagrebu. Naš reprezentativac morao je otići iz kluba u kojem je trebao nastaviti karijeru kao novo pojačanje Vojvođana, taman se trebao priključiti pripremama kluba, ali predsjednik kluba Dušan Bajatović odlučio ga je potjerati i potpisati odluku o raskidu ugovora.

Foto: Instagram

Ivić je u međuvremenu bio na Thompsonovu koncertu i u Sinju, a samo nekoliko dana nakon toga škakljiva situacija dogodila se i u hrvatskom prvoligašu Vukovaru. Vukovarci su tijekom četvrtka odlučili potjerati mladog golmana Srđana Nedića (18), dosadašnjeg čuvara mreže juniorske momčadi, koji je trebao zaigrati protiv Dinama u petak u HNL-u.

Ali umjesto njega branit će Marino Bulat jer su iz kluba dobili informacije da je Nedić na Instagramu pratio profile poput "Četnici 1941", uz to, što nije sporno, i Crvenu zvezdu, navijačke stranice Zvezde...

Instagram stranica Prva hrvatska liga objavila je, kao i svi ostali mediji, da je Vukovar odlučio potjerati Nedića, a u komentarima se javio upravo Filip Ivić.

Hrvatski reprezentativni golman objavio je emotikone hrvatske zastave i ruke stisnutih mišića.