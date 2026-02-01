Filip Ivić za 24sata: Imamo bolje vratare od Islanđana, oni će danas biti naša velika prednost

Što je zajedničko Andresu Wolffu, Dominiku Kuzmanoviću, Mateju Mandiću i Viktoru Hallgrimssonu? Većina će prepoznati kako se radi o vrhunskim rukometnim golmanima Njemačke, Islanda i Hrvatske, reprezentacija koje su u završnici ovogodišnjeg izdanja rukometnog Eura. Ali to nije sve poveznica su i Omiš i Hrvatska. Kod Kuzmanovića i Mandića je jasno, ali imaju je i Wolf i Hallgrimsson. Sva četvorica su bili ili će ove godine biti demonstratori na najpoznatijem i najprestižnijem Kampu rukometnih golmana na svijetu, koji se svake godine u lipnju održava u Omišu!

Pokretanje videa... 00:59 Kamp rukometnih vratara | Video: Privatan album

U petnaest izdanja, koliko ih je do sada organizirao Mario Čaljkušić sa svojim suradnicima, kamp su pohodila najveća imena u svijetu rukometnih golmana, najbolji od najboljih, svjetska elita - Thierry Omeyer, Kasper Hvidt, Roland Mikler, Kari Grimsbo, Borko Ristovski, Vladimir Cupara, Benjamin Burić, Mirko Bašić, Vladimir Vujović, Nikola Blažičko, Mirko Alilović, Marin Šego, Ivana Kapitanović, Jelena Grubišić, Mayssa Pessoa..., treneri Dino Špiranec i Haris Porobić... Na prošlom izdanju bili su i Vincent Gerard, Viktor Hallgrimsson i David Mandić, prije njih u par navrata Andreas Wolff, na iduće izdanje dolaze svi plus Dominik Kuzmanović...

Foto: kamp rukometnih vratara

Omiš će i ovoga lipnja biti centar svijeta kad su u pitanju rukometni golmani. A od prošlog izdanja kampa organizaciji se priključio i naš nekadašnji reprezentativac, nekad i sam polaznik kampa Filip Ivić.

- Kamp svake godine pohodi oko 160-170 polaznika, to je za sada maksimum koji možemo primiti. Mogli bismo i više ali ne želimo ići nauštrb kvalitete, kamp je mjesto izvrsnosti, na njega dolaze najbolji mladi golmani, najbolji demonstratori, mi predstavljano najbolje i najmodernije u našem sportu – kaže nam Ivić.

Foto: kamp rukometnih vratara

Ali nismo tu zbog kampa o kojem će više biti riječi za koji mjesec, sada smo tu zbog završnice rukometnog Eura i utakmice za treće mjesto, u kojoj igraju Hrvatska i Island, a brane, s jedne strane Islandski zid Victor Gisli Hallgrimsson, a s druge Dominik Kuzmanović i Matej Mandić. Golmani će po mnogima presuditi pitanje pobjednika ovog susreta za broncu, a ako ih netko dobro poznaje, onda je to Ivić:

- Kao i u svim rukometnim utakmicama, tako će i u ovoj presuditi golmani. Vidjeli ste ogled Danske i Islanda, ni jedni ni drugi nisu prošli deset obrana, da je netko imao četiri, pet obrana više puno prije bi se riješilo pitanje pobjednika. Golman je pola momčadi, vrlo je važan, kao i trener golmana, i to je razlog zbog čega ih pokušavamo dignuti na razinu više, da se svima da do znanja koliko je to važna pozicija. Vjerujem da će Kuzma i Manda biti na nivou i da će dati doprinos za medalju – kaže nam Ivić i dodaje:

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Vidjeli ste kako je Wolf presudio utakmicu s Nijemcima. Bio je na vrhunskoj razini i presudio pitanje prolaska u finale. Nama ostaje borba za broncu. Da se razumijemo, bronca je veliki uspjeh, medalja je medalja, iza nas su ostali jedna Norveška, Španjolska, Francuska, Portugal... svjetske velesile. Nadam se da će momci skupiti glave i uspjeti izvući zadnji atom snage. Iscrpljeni su, vidjelo se to u zadnjih desetak minuta kod Mandića, Martinovića... Svih nešto boli, ali s broncom oko vrata će manje boljeti.

Foto: kamp rukometnih vratara

Islanđane smo dobili u grupi, doduše minimalno, ali smo ih dobili. Velike zasluge za pobjedu imali su upravo golmani.

- Najbitnije je zaboraviti sve, kvalitetu imaju, mladi su, zdravi, vjerujem da će izvući snagu da se i ta zadnja utakmica pobijedi. A i da će im obrana pomoći. Obrana je naš jači dio, Šušnja, Mandić, Srna dok je bio, Mamić... bore se, agresivni su, ja bih volio da imam takvu obranu u klubu i reprezentaciji. To je jači dio naše reprezentacije. Igrači se troše fizički, vratari psihički... nema puno vremena, video analiza, odmor i što fokusiraniji doći na utakmicu, samo fokus i dogovor... Kuzma i Manda su u Bundesligi, igraju s mnogim Islanđanima ili u klubu ili protiv njih, znaju se.

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako golmani budu odlučivali, prednost je na našoj strani, uvjeren je Ivić.

- Mi smo po tom pitanju puno bolji nego Island, ne samo zbog toga što su dvojica, nego zbog kvalitete. Hallgrimson je mlad i jako dobar, brani u Barceloni, ali mislim da mi imamo bolji tandem od Islanda, i ako to bude presuđivalo pobjeda će otići na našu stranu... Island je vrhunska ekipa, bit će teško, ali mi uzimamo tu broncu. Nije bitno kako i kad ih prelomimo, važno je da ih prelomimo. Zaslužili su momci da se vrate kući s medaljom oko vrata – zaključio je Ivić.

Foto: kamp rukometnih vratara