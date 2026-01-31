Drago Vuković za 24sata: Ako Kuzmanović i Mandić budu na razini, imamo se čemu nadati...

Šteta, velika šteta, vjerovao sam da su Nijemci idealnan suparnik za nas. Protiv Francuza su bili jako dobri, ali u svakom slučaju su bili bolji izbor nego Danci. Na koncu su bili bolji i od nas, zasluženo slavili i prošli u finale, a nas ostavili u borbi za broncu s Islandom, poručio nam je Drago Vuković (42), bivši reprezentativac Hrvatske.

Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva poražena od Njemačke, u nedjelju će protiv Islanda tražiti broncu.

- Preskupo nas je koštala rupa na početku drugog poluvremena, uz napomenu kako su rezultat i igra u prvom dijelu bili više nego dobri, pogotovo rezultat kad se uzme u obzir da Kuzmanović nije ništa obranio. Općenito kroz cijelu utakmicu nismo imali podršku golmana, s druge strane Wolff je obranio puno toga i bio je velika prevaga na strani svoje reprezentacije - priča Vuković, pa dodaje:

- Dok je naš napad bio dobar držali smo se u igri, kad je napad zakazao sve je krenulo nizbrdo. Imali smo i dosta tehničkih pogrešaka koje su rezultirale njihovim čistim kontrama i lakim golovima, promašivali smo zicere a to se u ovakvim utakmicama, na ovakvom nivou kažnjava. Napad sedam na šest treba igrati pametnije, nije to lako jer je i obrana orijentirana na to da napad mora pucati sa suprotne strane od strane na kojoj se mijenja golman, pa je to puno puta lakše braniti nego se čini, a nakon toga je otvorena situacija za šut na prazan gol, što su oni nama napravili u četiri-pet navrata i lako poentirali.

Hrvatska je previše ovisila o Martinoviću.

- Nismo imali dobrih rješenja u napadu, mučili smo se, čekalo se što će napraviti Martinović, Lučin je dobro reagirao ali Nijemci su ga pametno zatvarali pa mu je Wolff lakše skidao šuteve, Klarica je imao nekoliko dobrih poteza..., ali sve je to bilo premalo, pogotovo zbog, razumljivo, nešto lošijeg izdanja Davida Mandića koji je dobio udarac koljenom u list u ranoj fazi utakmice i vidjelo se da nije na maksimumu. Koliko god je on veliki borac, bol je bila prevelika, ali tu je zahvalni Jelinić, njih dvojica su sličan tip igrača i ako ne može jedan drugi će moći.

Hrvatski rukometaši u Norveškoj 2008. goodine osvojili europsko srebro | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sad slijedi Island, zahtjevna borba za broncu.

- Pred igračima su dva teška dana, treba što prije zaboraviti ovaj poraz jer nas čeka Island. Nadam se da se neće ponoviti "naš Herning" iz 2014. godine, kada smo izgubili polufinale od Danaca, a onda i utakmicu za treće mjesto i medalju od Španjolaca, obje s minimalnom razlikom golova. To je najgore, vratiš se kući s drvenom medaljom, tako blizu, a opet tako daleko... Ključ će biti svježina i raspoloženi golmani. Danas u rukometu puno toga ovisi o golmanu i obrani. Wolff je obranio par zicera, par penala, plus su zabili par golova na naš prazan gol... mi smo s druge strane dobili malo od naših golmana.

Ipak, Vuković vjeruje u hrvatske vratare.

- Da se razumijemo, nisu Kuzmanović i Mandić slabi, razmazili su oni nas dobrim obranama, ali ključne obrane nam nisu donijeli. Dobar golman skida dosta toga, ali vrhunski golman skida ključne lopte i donosi prevagu svojoj reprezentaciji. Naravno, nije sve u golmanima, da ne budemo prekritični prema njima jer za to nema potrebe, ali ako suparnički igrač šutira s osam metara a nema bloka nego su ruke obrambenih igrča na njegovim prsima, onda je tu golman nemoćan, može ići samo na čitanje, a to je onda 50-50... Island također ima jako dobrog golmana Halgrimmsona, ali i naš dvojac je jako dobar i ako to pokažu u nedjelju, a ja se nadam da hoće, ako budu branili u svom najboljem izdanju, imat ćemo se čemu radovati - završio je Vuković.