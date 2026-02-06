Obavijesti

UOČI ZOI-A

Filip Zubčić: Staza u Bormiju nije strma, ali neće praštati greške

Piše Jakov Drobnjak,
Filip Zubčić: Staza u Bormiju nije strma, ali neće praštati greške
Foto: Hrvatski skijaški savez

Staza se čini dobra, zanimljiva, nije strma, ali ima dugačkih ravnica. Treba će nositi brzine i greške se neće praštati. Jedva čekam da krene, rekao je Filip Zubčić uoči Igara

Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš predstavljat će Hrvatsku na Zimskim olimpijskim igrama. Muški skijaši nastupat će u Bormiju te je veleslalom na rasporedu 14. veljače, a slalom 16. veljače. Uoči odlaska na Igre javili su se Zubčić i Kolega te objasnili kako su se pripremali.

- Veselim se, moje četvrte Igre. Nakon svjetskih kupova u Schladmingu još sam tamo ostao na treningu. Nakon toga sam otišao na more gdje sam se rekuperirao i napravio kondicijske treninge. Vratio sam se nakon toga u Zagreb i za koji dan idemo trenirati pa u Bormio. Idemo u Italiju na trening, blizu Bormija i treniramo slalom i veleslalom pa onda Bormio - rekao je pa dodao:

- Prošle godine sam bio na treningu u Bormiju gdje se sada voze utrke i to baš u ovo vrijeme. Trenirao sam dva dana veleslalom i jedan dan slalom. Staza se čini dobra, zanimljiva, nije strma, ali ima dugačkih ravnica. Treba će nositi brzine i greške se neće praštati. Jedva čekam da krene. Kad sam bio dijete nisam očekivao da ću ići na četiri Igara. Nadam se da ću napraviti dobar rezultat.

Slično je ponovio i Samuel Kolega.

- Imali smo pauzu nakon sezone, otišli smo malo i u Rovinj. Odmorili i napravili dobru kondiciju. Trenirali smo do sada na Sljemenu, a onda ćemo otići u Austriju i Italiju da napravimo završne pripreme i da pogodimo uvjete kakvi bi mogli biti na Igrama. Raspitat ćemo se da vidimo kakvi su uvjeti i da vidimo konfiguraciju. Bio sam tamo i znam kakva je staza i naći ćemo sigurno dobru pripremu i biti na 100 posto. Žao mi je što smo odvojeni od cura i što nije ono pravo olimpijsko ozračje kada smo svi zajedno, ali na to ne utječemo. Ovo su moje treće igre, bio sam dva puta u Aziji i to kad je Kina bila pod koronom pa je sve bilo čudno, a sada me baš zanima kako će biti. Spreman jesam - rekao je.

