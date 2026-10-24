Filip Zubčić za 24sata: Prošle se sezone dogodio nekakav krah. Želim se vratiti na sam vrh
Teško mi je pronaći pravi razlog za to razdoblje, ali što je, tu je. Idemo dalje, pokušati nešto naučiti iz toga i napraviti da se više ne dogodi. Ništa ti nije dano u ovom sportu, rekao nam je
Kad više ne bude želio pobjeđivati, prestat će se skijati. Filip Zubčić (33) tu je vrlo jasan. Iza njega je sezona u kojoj je nakon postolja u Copper Mountainu uslijedilo teško rezultatsko razdoblje, a pred njim novi početak i velika promjena. Naime, nakon 22 godine na Atomicu prešao je na Nordicu. No, ambicija je ostala ista. Želi ponovno biti među najboljima.