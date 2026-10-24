NAJBOLJI HRVATSKI SKIJAŠ PLUS+

Filip Zubčić za 24sata: Prošle se sezone dogodio nekakav krah. Želim se vratiti na sam vrh

Piše Luka Tunjić,

Teško mi je pronaći pravi razlog za to razdoblje, ali što je, tu je. Idemo dalje, pokušati nešto naučiti iz toga i napraviti da se više ne dogodi. Ništa ti nije dano u ovom sportu, rekao nam je