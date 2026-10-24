Obavijesti

Sport

Komentari 3
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
NAJBOLJI HRVATSKI SKIJAŠ PLUS+

Filip Zubčić za 24sata: Prošle se sezone dogodio nekakav krah. Želim se vratiti na sam vrh

Piše Luka Tunjić,

Teško mi je pronaći pravi razlog za to razdoblje, ali što je, tu je. Idemo dalje, pokušati nešto naučiti iz toga i napraviti da se više ne dogodi. Ništa ti nije dano u ovom sportu, rekao nam je

Kad više ne bude želio pobjeđivati, prestat će se skijati. Filip Zubčić (33) tu je vrlo jasan. Iza njega je sezona u kojoj je nakon postolja u Copper Mountainu uslijedilo teško rezultatsko razdoblje, a pred njim novi početak i velika promjena. Naime, nakon 22 godine na Atomicu prešao je na Nordicu. No, ambicija je ostala ista. Želi ponovno biti među najboljima.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je vatrena navijačica Hajduka
MODNA SENZACIJA I NAVIJAČICA

FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je vatrena navijačica Hajduka

Faretta Radić, manekenka iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...
FOTO: EVO TKO JE ONA

Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Fizioterapeutkinja i atletska trenerica Alexa Blatt postala viralna zvijezda zbog jednog kadra s utakmice sveučilišne košarke. Internet bruji šalama, a ona izbrisala društvene mreže
FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola
NASLJEDNICA MILE HORVAT

FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola

Leonarda Pavić (26) prva je žena koja prenosi nogometne utakmice na TV-u u Hrvatskoj, ali i vodi studijske emisije. Iz bazena u eter, ova bivša vaterpolistica ruši barijere i inspirira nove generacije sportskih novinarki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026