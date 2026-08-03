Obavijesti

Sport

Komentari 0
WTA TOUR U WASHINGTONU

Filipinka je osvojila prvi turnir u povijesti svoje zemlje! U finalu je slavila protiv treće nositeljice

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Filipinka je osvojila prvi turnir u povijesti svoje zemlje! U finalu je slavila protiv treće nositeljice
Foto: Jaimi Joy
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Filipinka Alexandra Eala šokirala je Washington i postala prva Filipinka s WTA trofejem! Nakon kišnog prekida pregazila je Jessicu Pegulu za najveći trijumf karijere i ulazak u top 20

Admiral

Alexandra Eala postala je prva filipinska tenisačica koja je osvojila pobjednički trofej na WTA Touru, a do njega je stigla u ponedjeljak, u nastavku prekinutog finala WTA 500 turnira u Washingtonu, u kojem je svladala prvu nositeljicu Amerikanku Jessicu Pegulu sa 4-6, 6-4, 6-0. Zbog kiše, dvoboj je u nedjelju prekinut pri vodstvu Pegule 6-4, 1-2.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Obožava golišave fotke i glasno stenje. Prva tenisačica svijeta rekla je 'sudbonosno da' 00:59
Obožava golišave fotke i glasno stenje. Prva tenisačica svijeta rekla je 'sudbonosno da' | Video: 24sata/Instagram

Do 4-4, u drugom setu nijedna tenisačica nije došla u priliku oduzeti servis suparnici i ništa nije ukazivalo na ono što će se dogoditi do kraja meča. Treća tenisačica svijeta, 32-godišnja Amerikanka nije ni slutila da će joj gem za 4-4 biti posljednji koji će osvojiti u svom 23. finalu na WTA Touru.

Wimbledon
Foto: Jaimi Joy

U sljedećih osam gemova 21-godišnja Filipinka je svojoj suparnici prepustila svega deset poena i došla do najveće pobjede u karijeri koja joj je donijela novčanu nagradu od 252.000 američkih dolara i 500 bodova kojima je po prvi put u karijeri ušla među 20 najboljih tenisačica svijeta došavši sa 28. na 20. mjesto pojedinačne WTA ljestvice.

Pegula je ostala na 11 naslova u karijeri i u statusu treće tenisačice svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Džeko ostaje u Schalkeu, na Stamford Bridge je došao engleski reprezentativac
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Džeko ostaje u Schalkeu, na Stamford Bridge je došao engleski reprezentativac

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
Rijeka - Rudeš 2-1: Uspješno otvaranje Riječana na početku sezone, Vukić dao gol za goste
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Rijeka - Rudeš 2-1: Uspješno otvaranje Riječana na početku sezone, Vukić dao gol za goste

RIJEKA - RUDEŠ 2-1 Rijeka je uzela tri boda na Rujevici protiv povratnika u HNL. Lasickas i Adu-Adjei su zabili za domaćine, Vukić je zabio za Rudeš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026