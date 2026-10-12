Filipu Zubčiću uručena prestižna nagrada: Dobio ju je i Alcaraz

Hrvatskom skijašu Filipu Zubčiću (33) u Olimpijskom muzeju u Lausannei uručena je nagrada Trofej Pierre de Coubertin za 2025. godinu, priznanje za izniman čin sportskog duha tijekom natjecanja.

Međunarodni odbor za fair play (CIFP) nagrade je dodijelio na svečanosti povodom 60. obljetnice Svjetske nagrade za fair play, objavio je Hrvatski skijaški savez. Zubčić je priznanje zaslužio zbog odluke da sucima prijavi vlastitu pogrešku, iako je znao da će zbog toga biti diskvalificiran.

Sve se dogodilo na slalomu Svjetskog kupa u austrijskom Gurglu u u studenome prošle godine. Zubčić je završio prvu vožnju, ali zatim sam prijavio da je tijekom nastupa zahvatio vrata. Suci pogrešku nisu uočili, no hrvatski skijaš nije želio nastaviti natjecanje s neispravnom vožnjom. Nakon njegova priznanja uslijedila je diskvalifikacija.

Foto: CroSki/Instagram

- Iako je znao da će prijava prekršaja rezultirati diskvalifikacijom, Zubčić je ipak odlučio priznati pogrešku i prihvatiti posljedice. Pritom je stavio poštenje i poštovanje pravila ispred vlastitog rezultata - obrazložio je Međunarodni odbor za fair play svoju odluku.

Među dobitnicima istog priznanja za 2025. godinu je i Carlos Alcaraz. Španjolski tenisač na Roland Garrosu, tijekom susreta protiv Bena Sheltona, obavijestio je suca da je izveo nedopušten udarac nakon što je izgubio kontrolu nad reketom. Dobrovoljno je prepustio poen koji mu je prvotno bio dodijeljen.

Zubčić se tako pridružio i hrvatskim jedriličarima Petru Cupaću i Pavlu Kostovu, dobitnicima trofeja za 2008. godinu. Oni su na Olimpijskim igrama u Pekingu ustupili brod danskoj posadi u klasi 49er, koja je potom osvojila zlato.