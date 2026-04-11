Filmska priča Gorice: Treneru su 22, zagrijavamo se u hodniku, a od Grada imamo tek 8000 eura

Nakon četiri godine, najbolja muška klupska odbojka u Hrvatskoj opet će se igrati i u Velikoj Gorici. Nogometaši i rukometaši godinama su dio elitnog ranga, košarkaši povremeno, a, kao zgodna usputna crtica, jedini trofej u ekipnom loptačkom sporta Velika Gorica ima upravo u odbojci. Davne 2003. godine odbojkašice Azene osvojile su Kup Hrvatske. Azena odavno nije prvoligaš, dok su odbojkaši zadnji put prvoligaši bili 2022. kad su ispali iz elite s neslavnih 0-22. U Superligu se, pak, ne vraćaju kao prvaci Prve lige jer je najbolja momčad bila Mladost II, no njoj, dakako, prema propozicijama nema mjesta među superligašima. Gorica je u utrci za jednu pobjedu prošla kroz ciljnu vrpcu ispred Splita.