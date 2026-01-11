Radio sam nekoliko poslova, tražio sam posao da mi prati nogomet jer mi je on bio broj jedan. Nikad nisam odustao od sna, nisam se zadovoljio igrati u četvrtom rangu, priča nam Vanja Kulenović, danas nogometaš slovenske Mure
Filmska priča Hrvata: 'Prije godinu dana dostavljao sam pizze, a sad sam u prvoj ligi'
Dok je s ocem čistio bazene i tako zarađivao za život, sanjao je nogometne vrhove i svjetla reflektora. Igrajući niželigaški nogomet, uočio ga je menadžer koji ga je odveo na probu u Newcastle i kako to inače biva, ostalo je povijest. Postao je nogometna zvijezda.
