Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEUSTRAŠIVI VANJA PLUS+

Filmska priča Hrvata: 'Prije godinu dana dostavljao sam pizze, a sad sam u prvoj ligi'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 5 min
Filmska priča Hrvata: 'Prije godinu dana dostavljao sam pizze, a sad sam u prvoj ligi'
Foto: NŠ Mura/NK Samobor/Privatna arhiva

Radio sam nekoliko poslova, tražio sam posao da mi prati nogomet jer mi je on bio broj jedan. Nikad nisam odustao od sna, nisam se zadovoljio igrati u četvrtom rangu, priča nam Vanja Kulenović, danas nogometaš slovenske Mure

Admiral

Dok je s ocem čistio bazene i tako zarađivao za život, sanjao je nogometne vrhove i svjetla reflektora. Igrajući niželigaški nogomet, uočio ga je menadžer koji ga je odveo na probu u Newcastle i kako to inače biva, ostalo je povijest. Postao je nogometna zvijezda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
VATRENA ALISHA LEHMANN

FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

Alisha Lehmann ima gotovo 17 milijuna pratitelja na Instagramu. Identificira se kao biseksualka, izjavila je da muškarci dolaze gledati ženski nogomet zbog fantazija i požalila se na nejednakost plaća
Belinho uskoro ide iz Dinama! Saznali smo zašto napušta klub
OBJAVIO I ROMANO

Belinho uskoro ide iz Dinama! Saznali smo zašto napušta klub

Mladi Dinamov talent Belinho će uskoro postati igrač Kustošije. Tu informaciju prenio je Fabrizio Romano, a uskoro bi sve trebalo biti i službeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026