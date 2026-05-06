Finale Lige prvaka: Evo kada i gdje se igra utakmica sezone

PSG ima priliku postati tek druga momčad u povijesti koja je obranila naslov pobjednika Lige prvaka, dok Arsenal lovi svoj prvi trofej u tom natjecanju

U subotu, 30. svibnja 2026. godine, Budimpešta će biti središte nogometnog svijeta. Na velebnoj Puskás Aréni za naslov prvaka Europe borit će se branitelj naslova Paris Saint-Germain i engleski Arsenal. Parižani imaju priliku postati tek drugi klub u eri Lige prvaka koji je uspio obraniti titulu, dok "topnici" iz Londona love svoj prvi, dugo željeni trofej u najelitnijem klupskom natjecanju.

Sudar titana na mađarskom tlu

Finale će se odigrati na Puskás Aréni, modernom zdanju kapaciteta 67.215 gledatelja koje nosi ime po legendarnom mađarskom nogometašu Ferencu Puskásu. Iako je stadion već bio domaćin finala Europske lige 2023. godine, ovo će biti prvi put da ugošćuje finale najprestižnijeg europskog klupskog natjecanja. Utakmica će, odlukom Uefe, započeti u novom terminu od 18.00 sati, umjesto dosadašnjih 21.00, kako bi se optimizirala logistika i poboljšalo iskustvo za navijače i grad domaćin.

Povijesni ulog za oba kluba

Za Paris Saint-Germain ovo je treće finale Lige prvaka. Nakon poraza od Bayerna 2020., prošle su sezone u Münchenu svladali Inter i po prvi put osvojili naslov. Eventualnom pobjedom pridružili bi se Real Madridu kao jedinom klubu koji je obranio naslov otkako se natjecanje zove Liga prvaka. S druge strane, Arsenal je u finalu tek drugi put u svojoj povijesti. Prvi i jedini put igrali su 2006. godine, kada su s 2-1 poraženi od Barcelone. Klub iz sjevernog Londona nada se da će postati 25. klub koji je podigao slavni trofej. Pobjednik osigurava i nastup u Uefa Superkupu 2026., finalu Fifa Interkontinentalnog kupa te mjesto na Svjetskom klupskom prvenstvu 2029. godine.

Rivalstvo koje raste i put do Budimpešte

Iako su se klubovi susreli samo sedam puta, njihovo rivalstvo je značajno poraslo posljednjih sezona. Zanimljivo je da je upravo PSG prošle sezone izbacio Arsenal u polufinalu. Na putu do ovogodišnjeg finala, momčad Mikela Artete je s ukupnih 2-1 bila bolja od Atlético Madrida. S druge strane, PSG je u spektakularnom dvomeču izbacio Bayern München s ukupnih 6-5. U uzvratu u Münchenu, koji je završio 1-1, za PSG je zabio Ousmane Dembélé, dok je za Bayern strijelac bio Harry Kane. Prije početka utakmice, navijače će na otvaranju zabavljati poznati američki rock bend The Killers.

