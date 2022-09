Novi format Uefina superkupa: Sudjelovat će i američki klub?

Uefin Superkup, odnosno utakmicu između osvajača Lige prvaka i pobjednika Europske lige, u formatu kakvog poznajemo uskoro odlazi u povijest.

Nekoliko dana nakon što je španjolski AS otkrio da će se finale Lige prvaka u bližoj budućnosti igrati u New Yorku, a predsjednik Uefe Aleksander Čeferin to demantirao, Guardian je otišao korak dalje i tvrdi da će se za Uefin Superkup boriti i klub iz Amerike.

"UEFA mjesecima radi na tome da Superkup učini atraktivnijim i profitabilnijim.", navode Englezi.

Dosadašnji format trebao bi biti zamijenjen 'Final Fourom' na kojem će se osvajaču Lige prvaka i pobjedniku Europske lige pridružiti i pobjednik Konferencijske lige te prvak MLS-a.

Kako to? Ciljevi Uefe su jasni. Čeferin i društvo žele dodatno profitirati, a SAD jednostavno ima najveći potencijal privlačenja nove publike.

