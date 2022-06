Finale Roland Garrosa: Evo gdje gledati spektakl Ruud - Nadal!

Nakon dva tjedna fantastičnog tenisa, Roland Garros sveo se na subotnji finale, u kojem nažalost nećemo gledati Marina Čilića.

Najbolji hrvatski reket ispao je u polufinalu od Caspera Ruuda, dok je drugi finalist neprikosnoveni kralj zemlje i općenito 'pariške prašine' - Rafael Nadal.

Španjolac će ganjati 22. Grand Slam naslov. Ako pobijedi, imat će dva više od najvećih rivala Đokovića i Federera. Osmi tenisač svijeta ne bi trebao imati previše šansi protiv fantastičnog Nadala koji je u karijeri izgubio tek tri meča na Roland Garrosa, nijedan u 13. finala.

- Kad sam bio mlađi, puno sam plakao i bio sam jako negativan. Ali odrastao sam i sazrio s godinama. Gledao sam Rafu, čovjeka protiv kojega ću igrati u finalu. On je savršen primjer igrača kako se ponašati na terenu. On mi je idol cijeli život. On je zadnji igrač od velike trojke protiv kojega nikad nisam igrao. Vrijedilo je čekati, bit će to poseban trenutak za mene, a nadam se i za njega. Ipak će igrati protiv studenta iz svoje akademije. Nadam se da će biti zabavno - rekao je Ruud.

Gdje gledati meč?

Nadal i Ruud na centralni će teren izaći poslije 15 sati, a gledati meč možete na Eurosportu koji se može pratiti putem satelita na Total TV-u u svim paketima, putem platforme EON TV, na satelitu free-to-air (njemački kanal u SD-u) ili putem aplikacije Eurosport Player za računala, mobitele, tablete i televizore. Pretplata za tu uslugu stoji pet eura mjesečno ili 25 eura godišnje.

