Finale Svjetskog prvenstva u pikadu: Nezaustavljivo 'dijete' protiv ikonskog 'zelenog stroja'

Polufinala su im zapravo bila 'šetnja', nakon ispadanja prvog igrača svijeta Lukea Humphriesa (29) nazirala su se samo dva imena u finalu, bez obzira na to što su neki igrači poput Callana Rydza (26, PDC 43.) igrali 'iznad mogućnosti'. Stvari su vodile prema dvojici pikadista koji se bore za 600.000 eura - čovjeku koji je postao sinonim za pikado u današnje vrijeme, trostrukom svjetskom prvaku iz Nizozemske Michaelu van Gerwenu (35, PDC 3.) i najvećem pikado talentu današnjice, po mnogima pikadistu koji će 'pokucati' na ostavštinu legendarnog Phila Taylora, nezaustavljivom 'djetetu' Lukeu Littleru (17, PDC 4.).

MVG je i dalje najmlađi svjetski prvak

Littler je imao pet godina kad je 'Green Machine' počeo s profesionalnom pikado karijerom još 2012. godine, a Nizozemac je i dalje najmlađi svjetski prvak ikad - napravio je to 2014. godine s 24 na leđima. Jedan od najboljih pikadista ikad ispred sebe ima još dosta godina, osvojio je više od 150 PDC-jevih turnira, a u karijeri je od toga zaradio oko 11 milijuna eura.

Foto: Andrew Boyers

Svojevremeno je trenirao nogomet, ali od pozicije stopera su mu draže bile strelice pa je već s 12 godina počeo ozbiljnije igrati pikado, a paralelno je usavršavao i keramičarski zanat. Ipak, neosporan talent odveo ga je ispred ploče, a ne na koljena, iako još uvijek ima rezervnu varijantu. Prije godinu i pol bio je na pauzi zbog operacije čeljusti, uzeo je malu pauzu od natjecateljskog pikada, radio na maloj promjeni izbačaja strelice kako bi si olakšao napetost u ramenu i sad je na putu prema novoj svjetskoj tituli.

U Londonu je zasad nanizao pet pobjeda protiv Jamesa Hurrella (40, PDC 89.) 3-0, Brendana Dolana (51, PDC 30.) 4-2, Jeffreya de Graafa (34, PDC 81.) 4-2, Callana Rydza 5-3 koji mu je i pružio najveći otpor, ali bez obzira na vrhunsku partiju Engleza, 'Mighty Mike' je prošao u polufinale gdje je glatko slavio protiv Chrisa Dobeyja (34, PDC 15.) s 6-1. U svim je tim mečevima bio favorit, ali ovaj put je situacija drugačija.

Foto: Andrew Boyers

Bez obzira na mnogo veće iskustvo od Littlera, tri svjetske titule na leđima, jako dobru formu i sve ostale reference koje ima, koeficijent na pobjedu Michaela van Gerwena je velikih 3.30 što se nije dogodilo već dugo vremena.

S 17 godina u drugom finalu Svjetskog prvenstva

Imao je 18 mjeseci kad je prvi put u ruke primio strelice i od tad se rodila ljubav. Doduše, bile su to strelice na magnet, gađao je ploču koju mu je otac kupio u 'sve po 10 kuna', a od stvarno najranije dobi započeo je 'projekt Littler'. Dok neki cijeli život čekaju na famozni nine darter, odnosno izlazak na devet strelica, Luke Littler je to napravio već s 13 godina, a tad se već tri godine natjecao u U21 ligi. S 12 godina je osvojio velikih 200 funti s kojima je tad mogao kupiti mnoštvo voljenih mu kebaba i bodova za popularnu FIFA igricu kad je osvojio Isle of Man Masters, a valja spomenuti da je s 15 godina igrao za englesku pikado reprezentaciju protiv Hrvatske i tad ga je pobijedio naš Romeo Grbavac (30, PDC 147.).

Foto: Andrew Boyers

Jest da se radilo o pobjedi u jednom legu, ali sve se to piše. Već se s 12 godina natjecao sa seniorima, a 'pravi' ulazak među 'velike dečke' napravio je 2022. godine kad je već bio u osmini finala WDF-ovog Svjetskog prvenstva i osvajao manje turnire druge organizacije svijeta, a 2023. godine je postao juniorski svjetski prvak u PDC-u, osvojio jaki Modus turnir, a 2024. i finale Svjetskog prvenstva te poraz od Humphriesa njegov je najveći iskorak te početak lude popularnosti. U debitantskoj seniorskoj sezoni u PDC-ju osvojio je Grand Slam, Premier Ligu, World Series Finalse i bio u finalu Players Championship Finalsa, uzeo dva naslova na Euro Touru i tri naslova Players Championshipa, osvojio dva Mastersa, strašno.

Kolege ga u mnogočemu podržavaju, malo ga i s čudom gledaju jer je neki put više u videoigri i kupuje igrače preko mobitela dok se drugi zagrijavaju pa on dođe i 'pomete' ih u meču, ali svi su svjesni da je ispred njih nešto veliko. U Londonu mu je problem napravio tek Ryan Joyce (39, PDC 33.) s 4-3 u trećem kolu, a prije toga je pobjeđivao s 3-1 Ryana Meiklea (28, PDC 62.), zatim 4-1 protiv Iana Whitea (54, PDC 57.) u drugom kolu, u četvrtfinalu je bio bolji od Nathana Aspinalla (33, PDC 12.) s 5-2 da bi u polufinalu 'pomeo' Stephena Buntinga (39, PDC 8.) s 6-1. S lakoćom je bacao 180-ke te ih dosad pogodio nevjerojatnih 64, a bit će toga još.

Foto: Andrew Boyers

U finalu je prema kladionicama osjetni favorit te je na njegovu pobjedu koeficijent 1.45 što bi značilo da bi prema kladionicama 'The Nuke' trebao svrgnuti 'Green Machinea' s mjesta najmlađeg svjetskog prvaka u povijesti.

Gdje gledati finale Svjetskog pikado prvenstva

Finale Svjetskog prvenstva u pikadu počinje od 20 sati te ga možete pratiti putem Sportske televizije ili live streaminga na njihovoj web stranici, a voli li netko njemački jezik, preporučujemo prijenos na Sport1 uz svojevremeno hrvatskog reprezentativca Roberta Marjanovića na komentatorskoj poziciji.