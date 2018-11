Finale za povijest: Boca i River borit će se za kralja J. Amerike

Nikad prije Copa Libertadores nije vidjela ovakav kraj. Iskreno, niti će ga ikad vidjeti. U finalu, u borbi za kralja Južne Amerike igrat će dva najveća neprijatelja, dva kluba koja dijele smrtnu netrepeljivost. Boca i River. Iz tog razloga ovo finale proglašeno je najvećim u povijesti natjecanja koje je osnovano 1960. godine.Jedine dvije stvari koje ova dva kluba dijele su Buenos Aires i mržnja prema 'onom drugom'. U svemu ostalom su potpuno oprečni.

It's official! Boca vs River in the #CopaLibertadores final, a dream for the neutral, one of the biggest rivalries in global sports. Mouth is watering already. 😯👏😍🇦🇷 pic.twitter.com/VtAuTdrV0n — Cristian Nyari (@Cnyari) 1 November 2018

Boca dolazi s lučkih dokova, iz južnog dijela Buenos Airesa, gdje je i legendarna Bomboniera, nogometni hram i jedan od najgrandioznijih stadiona na svijetu. Na jugu Buenos Airesa nastao je i River no zbog žuto-plave 'groznice' preselili su u bogatiji, sjeverni dio grada, pa su dobili nadimak Los Millionarios. A tek njihov stadion... Na svijetu je malo ljepših prizora od prepunog El Monumentala, obasjanog pirotehnikom, zastavama, pjesmom i bubnjevima...

Istina, igrali su Boca i River međusobno u Copa Libertadoresu, no nikad nisu igrali u finalu. Posljednji put igrali su 2015. u polufinalu, a susret je završio tako da je nekolicina igrača završila u bolnici s ozljedama očiju i kože. Bocini navijači pričekali su da Riverovi izađu iz svlačionica na početak drugog poluvremena kroz poseban tunel, koji je, vjerovali li ne, napravljen upravo kako navijači Boce ne bi mogli bocama i kamenjem gađati Riverove, i napali ih suzavcem. Nastao je kaos, susret je prekinut, Boca je diskvalificirana, a River je te godine otišao do kraja i osvojio Copa Libertadores.

Oba kluba vode prekaljene legende, koje imaju ogromno iskustvo u ovom natjecanju.Dvije ikone Buneos Airesa. Na Bocinoj klupi je Guillermo Baross Schelotto, koji je deset godina nosio žuto-plavi dres. River Plate vodi pak njigova legenda - Marcelo Gallardo, koji je tri puta oblačio crveno bijeli dres. Uostalom, ova dva kluba dala su svijetu neke od najvećih nogometaša u povijesti, Crespa, Higuaína, Mascherana, Teveza, Riquelmea...

Prvi susret trebao bi se igrati 7. studenog na La Bomboneri, a uzvrat 28. studenog na Monumentalu. No ni to nije sigurno jer je u to vrijeme u Argentini politički summit pa je predloženo da se susreti odigraju 10. i 24. studenog. Naravno, gostujućih navijača neće biti jer jer rizik od nereda preveliki pa će na svakoj utakmici cijeli stadion biti ispunjen domaćim navijačima. Vlada Argentine ne želi dodatne probleme, svjesna da bi dolazak navijača Boce ili obratno grad pretovorilo u ratnu zonu sa užasavujućim posljedicama.

Foto: MARCOS BRINDICCI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Boca i River ove su godine u Copa Libertadoresu pokazali najviše, igraju najbolje i zaslužili su finale. Bit će to spektakl u kojem ćemo uživati - rekao je Luiz Felipe Scolari, trener Palmeirasa, koji je u polufinalu ispao od Boce.

Bivši igrač Boce i zagrebačkog Dinama je Luis Ibanez. Naravno, i veliki navijač Boce.

- Boca će osvojiti, zar je to uopće upitno - kaže simaptični Ibanez.

Bio je na bezbroj Superlcasica, u mlađim kategorijama Boce ih je i igrao, no finale Copa Libertadores najveća je pozornica za ova dva kluba. Veće nema.

For the first time ever, the Copa Libertadores final will be a Superclasico! 😍🇦🇷 pic.twitter.com/f7ufUVJFhy — B/R Football (@brfootball) 1 November 2018

- U Buenos Airesu će biti ludnica. Navijači imaju svoje pizzerije i kafiće gdje gledaju utakmice i nema šanse da netko do suparničkih navijača zaluta u taj dio. Ako Boca osvoji, a hoće, fešta će biti na trgu, kod Obeliska. Da se igra barem samo jedna utakmica, bila bi mi to najdraža pobjeda Boce ikad. Ovako, kad su dvije malo gubi draž - smatra Ibanez, koji neće na Superclasico zbog klupskih obaveza.

- Ne mogu. Dao bih sve da mogu pogledati to finale. No, nije još sigurno da će se uopće igrati finale - rekao je Lucho i nastavio:

- Trener Rivera Marcelo Gallardo bio je suspendiran i nije smio u svlačionicu. No, u poluvremenu je ušao. Postoji i video koji su snimili domaćini. Predsjdnik Gremia Romildo Bolzan obećao se boriti do kraja. Govori da bi igranje Rivera u finalu bilo protiv svih pravila i ozbiljno narušilo cijeli sustav i cijelu organizaciju. Po pravilima je u pravu, ali... Teško se sad to može poništiti.

I doista, postoji snimka na kojoj se vidi kako tjelohranitelji i zaštitari u Riveru tjeraju novinare i snimatelje od svlačionice Rivera kako ne bi snimili da je Gallardo ušao, iako je imao zabranu. Uostalom, pogledajte...

Boca i River u cijeloj povijesti igrali su samo dva finala. Davne 1976. Boca je pobijedila u Kupu Argentine, da bi ove godine River slavio u Superkupu. I to je to. Ovo će im biti tek treće finale. I najvažnije. Jer, od sljedeće sezone finale Copa Libertadoresa, južnoameričke Lige prvaka, igrat će se na jednu utakmicu. Finale na dva susreta odlazi u povijest.

Foto: MARCOS BRINDICCI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

I stoga će navijači koji dođu do ulaznica svjedočiti povijesti. Najveće rivalstvo u povijesti nogometa uhvaćeno u najvećem natjecanju Južne Amerike. I to u finalu. Eh, da, onako, iza kulisa se priča da bi, ako pokažu svijetu šou, ova dva kluba mogla zaigrati u proširenoj verziji Svjetskog prvenstva klubova, u kojem bi igralo 32 kluba, što bi im donijelo ogromnu zaradu.

Foto: Maxi Failla/Press Association/PIXSELL

E pa vrijeme je da svijetu pokažu raskoš. I uvjereni smo da hoće. Ne zbog Svjetskog prvenstva klubova, ne zbog Infantijija ili još jednog trofeja, već zbog toga što je pobijediti u Superclasicu za njih više od sporta i rezultata.