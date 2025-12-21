Obavijesti

Sport

Komentari 0
SERIE A

Fiorentina je konačno pobijedila

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Fiorentina je konačno pobijedila
Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-

Marin Pongračić je odigrao cijeli susret za Fiorentinu koja je i dalje zadnja s devet bodova. Parma na 17. poziciji, posljednjoj koja osigurava prvoligaški spas ima pet bodova više

Nogometaši Fiorentine ostvarili su prvu ligašku pobjedu sezone nakon što su u susretu 16. kola Serie A pobijedili Udinese sa 5-1. "Viole" su u prvih 15 kola upisale šest remija i čak devet poraza. Sada su navijači Fiorentine napokon dočekali i prvu ligašku pobjedu sezone.

Susret je usmjerilo isključenje gostujućeg golmana Madukea Okoyea koji je u osmoj minuti skrivio prekršaj izvan kaznenog prostora. Na vrata je stao Razvan Sava, a iz igre je izašao Christian Kabasel.

CALCIO - Serie A - ACF Fiorentina vs Udinese Calcio
Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-

Fiorentina je povela u 21. minuti golom Rolanda Mandragore, u 42. minuti Albert Gudmonsson je zabio i drugi gol, da bi u sudačkoj nadoknadi Cher Ndour pogodio za 3-0. Do kraja susreta Moise Kean je zabio još dva gola (56 68), dok je utješni pogodak za goste zabio Oumar Solet u 66. minuti.

Marin Pongračić je odigrao cijeli susret za Fiorentinu koja je i dalje zadnja s devet bodova. Parma na 17. poziciji, posljednjoj koja osigurava prvoligaški spas ima pet bodova više. Momčad iz Udina je ostala na 11. mjestu sa 21 bodom.

Večeras se još sastaju Genoa i Atalanta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje
TRI CRVENA KARTONA

VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje

Tadić je za goste dobio crveni karton u prvom poluvremenu pri rezultatu 1-0. Činilo se da će to Hajduk rutinski dobiti, a onda je Puljić šokirao domaće. Livaja je ušao u igru, zabio gol pa dobio dva žuta kartona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025