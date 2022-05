FIS izbacio Zagreb zbog svađe? Troškovi utrke neznatno manji

Neprihvatljivo je kako su se stvari ondje događale. Nema kompromisa, Couder je u ovom slučaju trebao imati završnu riječ, no lokalni organizatori i naš prijatelj Pavlek preuzeli su kontrolu, bili su agresivni, cijeli proces odlučivanja bio je neispravan.

Rekao je to direktor utrka Svjetskog kupa Markus Waldner nakon ovogodišnje Snježne kraljice. On nije bio u Zagrebu nego ga je na Sljemenu mijenjao Emmanuel Couder. I premda su organizatori sljemenske utrke odradili sve što su mogli, utrka se pretvorila u fijasko. Južina je podigla temperaturu na 17 Celzijevih stupnjeva u Zagrebu, ženska je utrka prošla uz mnogo odustajanja, a mušku su prebacili za dan kasnije. I kada se 19 skijaša spustilo niz stazu, ljudi iz FIS-a odlučili su da je dosta.

- Vidjelo se na pregledu staze da se ondje nije moglo utrkivati. Bilo je 60 vozača na startu, a staza je bila dobra za njih deset. Takve utrke uopće ne smiju krenuti. Ženska utrka bila je na granici regularnog. Na stazi je bilo više lišća nego snijega. Nećemo ovo uzeti zdravo za gotovo. Vidjet ćemo što ćemo napraviti u budućnosti. Ovako se ne mogu voziti utrke Svjetskog kupa. Ovo je loša reklama za naš sport, uništava ga - zaključio je jedan od čelnih ljudi FIS-a Waldner.

Francuski skijaš Victor Muffat-Jeandet slomio je nogu i zbog toga propustio Zimske olimpijske igre, a Vedran Pavlek pred kamerama se svađao s čelnicima FIS-a i izjavio:

- Nisu trebali prekinuti utrku, trebalo je probati, nisu imali strpljenja. Pa ljudi plaču uz stazu, naradili su se da je pripreme, nisu spavali danima...

Pet mjeseci kasnije došao je epilog: FIS je Zagrebu oduzeo mušku utrku. Revanšizam? Vjerojatno. Ali i poslovna odluka. Netko je drugi ponudio bolje uvjete, oni u Zagrebu ionako, ruku na srce, padaju iz godine u godinu.

Kad je cijela priča krenula, Zagreb je skijaškom svijetu obećao spektakl. I spektakl mu je doista donio. Godinama je Sljeme bila najgledanija ženska utrka Svjetskoga kupa, dok se Janica spuštala padinama zagrebačke gore, uza stazu je bio delirij kao na nogometnoj utakmici: trube, baklje, ovacije... Neviđeno!

I kad su Janica, kao i Ana Jelušić i Nika Fleiss, otišle sa scene, opet je svaku utrku na Sljemenu gledalo nekoliko tisuća ljudi. Što je, vjerujte, u usporedbi s utrkama u Italiji i Austriji čudo. U tim alpskim mjestašcima na utrkama se okupljalo jedva koja stotina ljudi, na prvoj vožnji i manje, mnogima je prerano...

Skijašice su uvijek naglašavale kako je u Zagrebu lijepo, kako je super kad prije utrke možeš prošetati većim gradom, kako je atmosfera na Sljemenu najbolja, jedinstvena... I nije to bila samo kurtoazija. Skijaše je, pak, više gledatelja uza stazu pratilo samo u legendarnom Kitzbühelu.

No, s godinama se doživljaj smanjivao. Nestalo je spektakularnog izvlačenja startnih brojeva, u čemu je Zagreb opet podigao letvicu i napravio korak više u odnosu na druge. Od koncerata pravih zvijezda do skijanja na Trgu bana Jelačića. Smanjivao se nagradni fond, Zagreb više nije bio ni najskuplja utrka Svjetskoga kupa.

- Prošle godine proračun za utrku nam je bio 21 milijun kuna, a to što nije bilo publike i javnog izvlačenja startnih brojeva smanjilo nam je troškove za milijun i pol do dva milijuna kuna. Prve godine Snježne kraljice, 2005., nagradni nam je fond bio 150.000 eura, a godinu kasnije rekordnih 165.000 eura. Ove godine je bio 120.000 eura - rekao je direktor Vedran Pavlek.

Da se razumijemo, daleko od toga da je zagrebačka utrka bila najjeftinija u Svjetskom kupu. Ali imala je padajući trend.

- Razgovarali smo s gradonačelnikom Tomaševićem, razumijem da situacija u Gradu Zagrebu nije sjajna, no pronašli smo obostrano odgovarajuće rješenje. Grad će u Snježnu kraljicu ubuduće ulagati 50 posto manje, no mi smo napravili neka nova organizacijska preslagivanja pa smo uspjeli dodatno uštedjeti, a Vlada nam je preko Ministarstva turizma i sporta dala dodatnu potporu. Ove godine koštala nas je 21,7 milijuna kuna. S te strane pomoglo nam je što nema gledatelja jer nismo morali montirati tribine - objašnjavao je Pavlek za Večernji list nakon ovogodišnje utrke pa na izravno pitanje do kad Sljeme ima licenciju Svjetskog skijaškog saveza, odgovorio:

- Po aktualnom kalendaru smo do 2023., no kako je FIS dobio novog predsjednika, radi se nova koncepcija Svjetskog kupa, u što sam i ja uključen. Naime, član sam radne skupine pa mogu, djelomično, utjecati na budućnost Svjetskog kupa. Taj koncept treba biti završen do kraja travnja i prezentiran i usvojen na svibanjskom kongresu FIS-a u Portugalu.

No, u tom konceptu više nema mjesta za mušku utrku na Sljemenu. Pavlek je izgubio mjesto u FIS-ovom vijeću, time i utjecaj. Šteta je jer Hrvatska ima četvoricu slalomaša u top 30, sama Snježna kraljica sad će biti neznatno jeftinija, jer i dalje ostaju dvije utrke, samo su obje ženske, a događalo se da netko izgubi utrku pa je nakon pet ili deset godina dobije natrag.

Hoće li i Zagreb?

Najčitaniji članci