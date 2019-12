Fjodor nokautirao Rampagea i prelomio: Neću se više boriti!

Iako ima 43 godine i više nije u 'primeu', 2 minute i 44 sekunde bile su dovoljne Fjodoru Jemjeljanenku da 'na spavanje' pošalje Quintona Jacksona usred Japana. Dominirao je od samog starta, žestoko udarao Amerikanca koji nije ni ozbiljnije zaprijetio, a polovicom prve runde nokautom podsjetio na stare dane.

- Jako sam sretan da sam još jednom ovdje i da sam vas zabavio. Tu sam postao pravi borac i gdje ste me zavoljeli, hvala vam! Nažalost moram reći da moja karijera završava gdje je sve počelo - u Japanu. Oprostit ću se s pobjedom i hvala svim Kršćanima koji su me bodrili - rekao je 'posljednji car'.

Četiri su godine prošle otkad se Fjodor Jemjeljanenko (43) zadnji put borio u 'svojoj' Saitama Areni. Legendarni je Rus u Japanu nešto poput našeg Mirka Filipovića i, mit, legenda, predmet obožavanja. Godinu dana nakon što su Japanci na 'mjestu zločina' gledali svog ljubimca Cro Copa u pobjedi protiv Roquea Martineza (33), sad su zapljeskali i njegovom najvećem rivalu iz najslavnijih dana Pridea i to po posljednji put.

Ušao uz himnu 'Crvenih beretki'

'Posljednji car' dočekan je baš tako, kako dolikuje caru. Cijela je dvorana ustala i zapljeskala jednom od najvećih boraca koji se borio u nekoć slavnim japanskim organizacijama, a po mnogima i najboljem borcu svih vremena. S druge strane bio je opasni Quinton 'Rampage' Jackson (41) koji je shvaćao da će u Saitami imati i publiku protiv sebe.

'Hriste Bože raspeti i sveti, srpska zemlja kroz oblake leti' orilo se Saitama Arenom, a Fjodor je ušao u kavez uz taktove 'Himne kosovskih junaka', tj. pjesme koja je bila i svojevrsne himna 'Crvenih beretki'. A duže je trajao njegov ulazak u kavez nego li sama borba.

Foto: youtube

Fjodor je od prvog udarca zvona dominirao, a Rampage se nije znao braniti od nasrtaja u tijelo te odmjerenih udaraca u glavu. Stisnuo ga je Rus uz kavez i 'nije mu dao disati'. Masivni Jackson samo je gubio snagu, a kad se polovicom runde krenuo povlačiti prema sredini ringa, naletio je na strašan desni kroše od kojeg je samo pao i gestom pokazao sucu da mu je dosta ove makljaže.

Fjodor se nije ni trudio ući u parter, već je nakon prvog udarca samo odšetao prema svom timu i uzeo rusku zastavu. Znao je da je to kraj, i to 'pravi', tri godine nakon što je prvotno najavio odlazak iz svijeta slobodne borbe. Nakon te 'mirovine' još je pobijedio Maldonada, Mira i Sonnena, a izgubio od Mitrionea i Badera. Potpisao je s Bellatorom ugovor na više borbi, ali očito to neće ispoštovati.

Foto: screenshot/Youtube/Twitter

Oprostio se u 'svom' Japanu i otišao kao 'car'. Rekao je zbogom slobodnoj borbi na mjestu koje ga je stvorilo, gdje je izgradio ime i reputaciju jednog od najboljih boraca svih vremena. U ožujku je ring, odnosno kavez zauvijek napustio veliki Mirko Cro Cop Filipović (45), a sad je isto napravio i njegov najveći rival. Još će se godinama prepričavati njihove borbe, a 2019. će biti zapamćena kao godina kad su dvije pa i ponajveće legende Pridea objesile rukavice o klin...