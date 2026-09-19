Španjolski novinari su Hasnija Flicka, trenera Barcelone nakon utakmice pitali zašto je odlučio dati priliku Livakoviću ispred Szczęsnyja
Flick objasnio zašto je na gol stavio Livakovića protiv Seville
Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković debitirao je među vratnicama Barcelone koja je i dalje savršena u La Ligi, u sedmom kolu je pobijedila na gostovanju Sevillu s 3-1.
Hrvatski golman primio je gol iz prvog udarca Seville, a prvu službenu obranu upisao je u 45. minuti kada je zaustavio pokušaj Robbieja Urea. Dvoboj je završio s dvije obrane, 15/18 točnih dodavanja i osam osvojenih posjeda. Španjolski novinari su Hasnija Flicka, trenera Barcelone nakon utakmice pitali zašto je odlučio dati priliku Livakoviću ispred Szczęsnyja.
- Ponekad ne moraš samo sve analizirati, moraš vjerovati u svoje osjećaje. To je bio moj osjećaj i mi smo donijeli odluku. Nije da ne vjerujemo u Szczęsnyja, ali smatrali smo da Livaković može biti bolji izbor. To nije fiksna situacija, to je bila odluka za današnju utakmicu. Za mene je to teška situacija - rekao je Flick.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+