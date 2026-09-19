Obavijesti

Sport

Komentari 0
DEBI ZA BARCELONU

Flick objasnio zašto je na gol stavio Livakovića protiv Seville

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Flick objasnio zašto je na gol stavio Livakovića protiv Seville
Foto: Marcelo del Pozo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Španjolski novinari su Hasnija Flicka, trenera Barcelone nakon utakmice pitali zašto je odlučio dati priliku Livakoviću ispred Szczęsnyja

Admiral

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković debitirao je među vratnicama Barcelone koja je i dalje savršena u La Ligi, u sedmom kolu je pobijedila na gostovanju Sevillu s 3-1.

Hrvatski golman primio je gol iz prvog udarca Seville, a prvu službenu obranu upisao je u 45. minuti kada je zaustavio pokušaj Robbieja Urea. Dvoboj je završio s dvije obrane, 15/18 točnih dodavanja i osam osvojenih posjeda. Španjolski novinari su Hasnija Flicka, trenera Barcelone nakon utakmice pitali zašto je odlučio dati priliku Livakoviću ispred Szczęsnyja.

- Ponekad ne moraš samo sve analizirati, moraš vjerovati u svoje osjećaje. To je bio moj osjećaj i mi smo donijeli odluku. Nije da ne vjerujemo u Szczęsnyja, ali smatrali smo da Livaković može biti bolji izbor. To nije fiksna situacija, to je bila odluka za današnju utakmicu. Za mene je to teška situacija - rekao je Flick.

LaLiga - Sevilla v FC Barcelona
Foto: Marcelo del Pozo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je ovog ljeta do finala ATP turnira u Umagu gdje ga je pobijedio Merida. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Evo što radi prva dama Hajduk TV-a pred derbi u Rijeci
BRUNA KARLA

FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Evo što radi prva dama Hajduk TV-a pred derbi u Rijeci

Ovog vikenda u osmom kolu HNL-a na rasporedu je Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka, a voditeljica Hajduk TV-a pred okršaj na riječkoj Rujevici podijelila je fotografiju s Poljuda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026