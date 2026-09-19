Flick objasnio zašto je na gol stavio Livakovića protiv Seville

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković debitirao je među vratnicama Barcelone koja je i dalje savršena u La Ligi, u sedmom kolu je pobijedila na gostovanju Sevillu s 3-1.

Hrvatski golman primio je gol iz prvog udarca Seville, a prvu službenu obranu upisao je u 45. minuti kada je zaustavio pokušaj Robbieja Urea. Dvoboj je završio s dvije obrane, 15/18 točnih dodavanja i osam osvojenih posjeda. Španjolski novinari su Hasnija Flicka, trenera Barcelone nakon utakmice pitali zašto je odlučio dati priliku Livakoviću ispred Szczęsnyja.

- Ponekad ne moraš samo sve analizirati, moraš vjerovati u svoje osjećaje. To je bio moj osjećaj i mi smo donijeli odluku. Nije da ne vjerujemo u Szczęsnyja, ali smatrali smo da Livaković može biti bolji izbor. To nije fiksna situacija, to je bila odluka za današnju utakmicu. Za mene je to teška situacija - rekao je Flick.