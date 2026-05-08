Florentino, zašto mi sin ne igra? Iz Reala 'cure' novi skandali...

Kaotično je u Real Madridu posljednjih mjeseci. Amazon ili Netflix bi mogli napraviti dokumentarac od nekoliko sezona o svim kaotičnim događanjima u madridskom gigantu, ali najnoviji je pomalo nevjerojatan.

Naime, navodno su očevi pojedinih igrača nazvali predsjednika Florentina Pereza s upitom zašto njihov sin ne igra više, prenosi COPE.

Kao da se radi o mlađim selekcijama županijskih prvoligaša, a ne o klubu s najviše osvojenih Liga prvaka u povijesti (15).

Podsjetimo, najnoviji skandal započeo je 6. svibnja kada su se Aurelien Tchouameni i Federico Valverde verbalno zakačili, a dan nakon toga i fizički nakon čega je Urugvajac morao biti hospitaliziran.

Mučna sezona za "kraljeve" traje još nekoliko tjedana, a u nedjelju se igra El Clasico u kojem Barcelona može i matematički osigurati naslov prvaka.