Kronike kaosa u Realu: Sve se otelo kontroli prošle godine, a Perez sprema drastičan potez

Real Madrid u nedjeljni El Clásico protiv Barcelone ulazi u potpuno kaotičnoj atmosferi, a španjolski mediji posljednjih dana pišu o dubokim podjelama u svlačionici, sukobima među igračima i ozbiljno narušenim odnosima unutar momčadi. Najveći incident dogodio se između Federica Valverdea i Auréliena Tchouaménija, čiji je sukob, prema navodima iz Španjolske, eskalirao do fizičkog obračuna nakon kojeg je urugvajski veznjak završio u bolnici.

Prema pisanju Marce, Valverde je nakon drugog sukoba s Tchouaménijem u samo nekoliko dana zadobio kontuziju glave i posjekotinu zbog koje je morao na šivanje. Prve informacije govorile su kako mu je ozljedu nanio francuski suigrač, no kasnija izvješća navode da je Valverde tijekom naguravanja pao i glavom udario u rub stola. Urugvajski veznjak sve je u konačnici negirao i naglasio kako je "sam udario glavom od stol"?! U svakom slučaju, Real Madrid pokrenuo je disciplinski postupak protiv obojice igrača, dok klub još razmatra moguće kazne.

Dječji vrtić u "kraljevskom klubu"

Valverde će zbog ozljede gotovo sigurno propustiti El Clásico protiv Barcelone, a pod velikim je upitnikom i njegov nastup do kraja sezone. Incident je dodatno razotkrio stanje u svlačionici koje, prema pisanju španjolskih medija, traje još od razdoblja kada je momčad vodio Xabi Alonso.

Problemi su, navodno, počeli još u listopadu prošle godine kada je dio igrača otvoreno počeo izražavati nezadovoljstvo Alonsovim metodama rada. Kritike su se odnosile na strogu taktiku, učestale videoanalize i metodologiju treninga koju su neki igrači smatrali previše rigidnom. Valverde i Vinícius Júnior predvodili su skupinu nezadovoljnih igrača, dok je Tchouaméni bio među najčvršćim Alonsovim saveznicima. Uz Valverdea i Viníciusa protiv Alonsa su, prema navodima iz Španjolske, bili i Jude Bellingham te Eduardo Camavinga.

S vremenom je svlačionica postala potpuno podijeljena na dva tabora. Oni koji su podržavali Alonsa smatrali su da dio momčadi namjerno ruši trenerov projekt, dok su igrači iz suprotnog tabora vjerovali da njegove metode negativno utječu na izvedbe i atmosferu u momčadi. Situacija je navodno postala toliko loša da su pojedini igrači tijekom taktičkih sastanaka ignorirali trenera, šaptali dok govori ili se pravili da spavaju.

"Nisam znao da dolazim u dječji vrtić!", navodno je u jednom trenutku povikao Alonso nakon još jednog incidenta u svlačionici.

Problem je i status Mbappea

Konačni raskol dogodio se tijekom jednog El Clásica kada je Vinícius javno pokazao nezadovoljstvo, a ubrzo nakon toga Real je smijenio Alonsa i na njegovo mjesto doveo Álvara Arbelou. Novi trener uspio je privremeno smiriti situaciju organizacijom zajedničkih večera i razgovora s igračima, ali povratkom loših rezultata problemi su ponovno izbili na površinu.

Posljednjih tjedana zaredalo se nekoliko ozbiljnih incidenata na treninzima. Ranije se pisalo i o sukobu Antonija Rüdigera i Álvara Carrerasa, tijekom kojeg je njemački stoper navodno ošamario mlađeg suigrača. Dodatne probleme izazvale su tvrdnje novinara Miguela Serrana da su pojedini igrači tijekom utakmica vrijeđali Arbelou na klupi dok su rukama prekrivali usta, a navodno su ga nazivali i "čunjem".

Španjolski mediji tvrde kako čak šest igrača više uopće ne komunicira s aktualnim trenerom, dok dio svlačionice smatra da je sabotiran projekt koji je započeo pod Alonsom. Situaciju dodatno komplicira i slučaj Kyliana Mbappéa. Prema navodima iz kluba, dio igrača nezadovoljan je statusom francuske zvijezde, dok njegovi saveznici vjeruju da unutar svlačionice postoje pokušaji rušenja njegova imidža.

- Ovo je vrlo tužno razdoblje, nadam se da će se ova sezona završiti što je prije moguće - za Diario AS izjavio je jedan od izvora iz kluba.

- Ovo je vrlo ozbiljno, ali postoje i druge gore stvari koje su se dogodile, a koje nisu poznate.

Mourinho kao riješenje

Real Madrid sezonu će završiti bez trofeja nakon ispadanja iz Lige prvaka i Kupa kralja, dok Barceloni u nedjeljnom El Clásicu treba samo bod za potvrdu naslova prvaka Španjolske. Zbog svega što se posljednjih mjeseci događa unutar svlačionice, Florentino Pérez navodno ozbiljno razmatra promjene u hijerarhiji momčadi, ali i mogućnost dovođenja trenera s mnogo većim autoritetom.

Naveliko se spominje dolazak Josea Mourinha, prepredenog lisca starog kova, koji je u karijeri pokazao kako zna obuzdati zvijezde. Primjer tomu je i kada je u Manchester Unitedu potjerao Paula Pogbu, koji je tada slovio za jednog od najboljih veznjaka svijeta, a bio je i najskuplje pojačanje "crvenih vragova".