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PISMO U MUZEJU

Florian Wirtz kao 12-godišnjak imao je svoje snove i ostvario ih

Piše Ivan Tomašković,
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Florian Wirtz kao 12-godišnjak imao je svoje snove i ostvario ih
Foto: Dylan Martinez

Opisao svoj tadašnji život, školu, prijatelje, hobije, ali i veliki nogometni san koji se kasnije počeo ostvarivati.

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Kao što je osvanula ploča ciljeva našeg Joška Gvardiola kad je bio klinac, u Njemačkom nogometnom muzeju može se pronaći pismo njemačke zvijezde Floriana Wirtza, kad je imao 12 godina.  Opisao svoj tadašnji život, školu, prijatelje, hobije, ali i veliki nogometni san koji se kasnije počeo ostvarivati.

Ono je napisano 28. svibnja 2015. godine kada je on bio učenik šestog razreda u školi Abtei u Brauweileru. Već tada se morao osamostaliti, što nije bilo lako jer je Nijemac najmlađi u obitelji s devetoro djece.

- Imam sjajne prijatelje u školi i u nogometu te provodim puno vremena s njima - napisao je tada Wirtz. Napisao je da mu je najdraži predmet tjelesni odgoj, dok mu je od glavnih školskih predmeta najdraži engleski. - Kao hobi igram nogomet, kao što sam već spomenuo. Ponekad vozim bicikl ili role. Trenutačno mi je nogomet jako zabavan jer ću sljedeće sezone igrati za momčad u kategoriji iznad moje - stoji u pismu. 

Napisao je da ga smeta to što njegovi školski prijatelji više nisu toliko dobri prema njemu kao prije. - Ono što me sada muči jest to što moji školski prijatelji više nisu tako dobri prema meni kao prije, ali siguran sam da će se to uskoro promijeniti. Vjerujem da ću u budućnosti imati divnu suprugu i dvoje djece - bile su njegove želje. Njegov uzor bio je Neymar Jr. 

- Što se tiče mojih školskih ciljeva, prvo želim završiti srednju školu. Nakon toga se nadam da ću postati nogometaš i igrati na istoj razini kao moj najveći idol: Neymar Jr. - sanjao je njemački nogometaš kao 12-godišnjak. 

Snovi se predanim i upornim radom često i ostvare. 

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