VELIKI EVENT U VARAŽDINU

FNC časti navijače: Antun Račić vraća se u kavez u Varaždinu

Piše Domagoj Vugrinović,
FNC časti navijače: Antun Račić vraća se u kavez u Varaždinu
Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Antun Račić - Damian Stasiak | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Račić je u travnju izazvao prvaka lake kategorije Francisca Barrija, no hrvatski Argentinac bio je preveliki zalogaj i pobijedio ga gušenjem u trećoj rundi

Antun Račić (35 godina, 28-13-1) vraća se u FNC-ov oktogon. Nakon osam mjeseci i neuspjela pohoda na naslov prvaka lake kategorije, koji je zadržao Francisco Barrio, Dubrovčanin se želi vratiti na pobjedničke staze. Na tom putu stat će mu Izraelac Itay Tratner (25, 9-7-1).

Riječ je o iskusnom borcu koji je već nastupao pred domaćom publikom na FNC-ovim eventima, a borio se i u cijenjenim organizacijama poput Cage Warriorsa i Bellatora. U posljednjem nastupu na FNC-u u Ljubljani Jordan Barton (32, 10-3) ga je svladao brutalnim nokautom.

Dubrovčanin će ovo imati kao treći nastup u domaćoj organizaciji, a golemo iskustvo stekao je u KSW-u, gdje je bio i prvak u bantam kategoriji. Dvojac će snage odmjeriti 29. studenoga u Areni Varaždin u kategoriji do 66 kilograma. To će biti veliki event kojim FNC želi zaključiti najuspješniju godinu organizacije. Event predvodi teškaški okršaj Martina Batura (33, 9-4) i Michaela Kite (45, 22-16), a publika će moći uživati i u povratku Marka Bojkovića (24, 8-1), koji se bori protiv Donovana Desmaea (33, 19-10).

