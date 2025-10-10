Zašto ćemo UFC teško gledati u Zagrebu? Kontroverznu ideju su navodno već proveli u djelo...

Dok su na počecima muku mučili uopće s priznavanjem slobodne borbe, danas je UFC globalni brend poželjan u gotovo svakom dijelu svijeta. SAD, Kina, Francuska, Australija, nizali su se eventi ove godine, a stigla je i informacija da bi najjača svjetska MMA organizacija mogla doći u Beograd.

Proteklih godina sam MMA je ušao u svojevrsni mainstream, a potrebne su im velike arene kako bi zarada bila što veća. PPV je već u Americi na astronomskim razinama, Dana White je s Fertittama kupio UFC za dva milijuna dolara 2001. godine, a 2016. prodali su organizaciju za basnoslovne četiri milijarde dolara.

Još danas se govori o dolasku UFC-a u Zagreb te 2016. godine, a kad to gledamo iz današnje perspektive, FNC je napunio zagrebačku Arenu, dok UFC to nije napravio. Sve ima svoje razloge, a postoji jedan zbog kojeg ćemo teško ponovno najjaču svjetsku MMA organizaciju gledati u hrvatskoj prijestolnici ili bilo gdje, gdje nemaju ozbiljnu računicu. Tzv. site fee, odnosno naknada za domaćinstvo danas je od velike važnosti.

Foto: KAMIL KRZACZYNSKI/REUTERS

Riječ je o određenom iznosu koji grad, država ili već netko relevantan za dolazak plaćaju UFC-u da bi došli u njihov grad. Zato smo, između ostalog, počeli dobivati UFC evente u Emiratima, bit će toga uskoro i u Saudijskoj Arabiji, u Azerbajdžanu su navodno platili basnoslovni iznos. Otišli su i korak dalje jer je UFC 319 u Chicagu imao rekordni gate, odnosno prodali su ulaznice u cijeni od 11 milijuna dolara s više od 20.000 gledatelja, a UFC je poručio žele li da opet dođu u Chicago, mora se platiti i site fee.

No, nema straha za MMA na ovim prostorima dok je tu Fight Nation Championship, najjača MMA promocija jugoistočne Europe koja je od prvog eventa krajem 2019. godine do danas napravila strašan uspjeh i svrstala se u sam vrh europskih MMA organizacija. Rasprodali su Arenu Zagreb s oko 19.000 gledatelja, nešto više je bilo u Beogradu, a sport sve više ulazi u mainstream, a samim time raste i broj fanova. Nakon Cro Copa nemamo osobu, ali imamo strašnu organizaciju koja je već uzela maha, a uzet će još više.

Postao je UFC zabava koju si svatko ne može priuštiti, ali oni su sigurni da tako bez ikakvog rizika o prodaji ulaznica mogu nekamo doći, znaju da će zaraditi bez obzira na to koliko prodaju i tvrtka postaje dalje. Svojevrsni je to pokazatelj ekskluzivnosti i vrijednosti jer ne dolaze bilo gdje, već tamo gdje ih se plati. Naravno, tu ulazimo u drugu temu koja donosi brojna pitanja poput korupcije, odnosa prema fanovima i ostalog. Doduše, u ovim trenucima i nije da ih je puno briga, jer je sve to biznis.

Dok je UFC stigao u Zagreb na temelju širenja, baš je daleko za očekivati da ćemo ga u bližoj budućnosti ponovno gledati ovdje. Spominjao se taj Beograd, ali ako Srbija nema silne milijune dolara da 'podeblja' i pozdravi dolazak UFC-a, pitanje je može li se dogoditi. A tek Zagreb, a bolje ne ni spominjati...