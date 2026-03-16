FNC će jubilej održati u Zadru! U ring će velika domaća imena...

FNC se vraća u Zadar! Jubilarni 30. FNC spektakl donosi domaće borce poput Martina Batura i Antuna Račića. Dvorana Krešimira Ćosića bit će krcata, sprema se spektakl

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), službeno je potvrdila svoj povratak u Zadar. Na oduševljenje brojnih obožavatelja borilačkih sportova, jubilarni 30. FNC-ov događaj održat će se 9. svibnja u legendarnoj dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku, a sudeći prema prvoj najavi, publiku očekuje pravi spektakl predvođen domaćim borcima.

."Zadarska publika može očekivati nevjerojatnu noć borbi jer će domaće zvijezde Martin Batur, Antun Račić, Marko Ančić i Petar Razov ući u kavez pred svojim navijačima", stoji u najavi organizacije.

Ovaj potez potvrđuje FNC-ovu strategiju građenja evenata oko lokalnih heroja, što se do sada pokazalo kao pun pogodak. Posebno se ističe povratak Martina Batura pred domaću publiku nakon impresivne pobjede krajem veljače na FNC 28 priredbi u Slavonskom Brodu. Tada je Batur za samo 28 sekundi nokautirao Brazilca Wesleyja Martinsa i pokazao da se nalazi u vrhunskoj formi. Njegov nastup, kao i nastup iskusnog Antuna Račića, bivšeg KSW prvaka, zasigurno će biti mamac za gledatelje.

Zadar: FNC 21, Fight Nation Championship 21, Michal Andryszak - Martin Batur | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

FNC, koji je pod vodstvom Dražena Forgača izrastao u regionalnog giganta, nastavlja s impresivnim tempom i u 2026. godini. Nakon uspješnih događaja u Münchenu i Slavonskom Brodu te nadolazećeg spektakla u Ljubljani u travnju, dolazak u Zadar za jubilarni FNC 30 označava krunu ovog dijela sezone. 

Iako je cijeli popis borbi još uvijek nepoznat, najava nastupa četiri zadarska borca već sada jamči da će dvorana Krešimira Ćosića devetog svibnja biti ispunjena do posljednjeg mjesta. FNC je ponovno pokazao zašto je na vrhu regionalne scene, a Zadar se sprema za još jednu nezaboravnu borilačku noć.

