Jakub Bahník stiže iz Oktagona, u kojem se borio devet puta i ima omjer od šest pobjeda i tri poraza
POJAČAT ĆE LAKU DIVIZIJU
FNC doveo novo pojačanje! Opasni Čeh potpisao ugovor
U češkoj promociji imao je skor 6-3, a borio se s respektabilnim imenima poput Mohameda Grabinskog, Jamieja Cordera i Milana Paleša. Riječ je o borcu koji preferira borbu u stojci i traži nokaut, dok mu je slabija strana borba u parteru. Dolazi iz Good Luck Gyma i mogao bi debitirati na eventu u Beogradu, koji se održava 30. svibnja. Osim u Oktagonu, Bahník se borio i u XFN-u.
Prvak u njegovoj kategoriji u FNC-u je Lom-Ali Eskiev, koji je na najvećem eventu u povijesti organizacije u Münchenu s trona skinuo Francisca Barrija.
