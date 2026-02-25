FNC Ljubljana ima novu borbu! Slovenski Kubanac brani status prvog izazivača protiv Poljaka

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, nastavlja s popunjavanjem programa za svoj nadolazeći događaj u Sloveniji. Na svom službenom Instagram profilu objavili su novi uzbudljiv meč u poluteškoj kategoriji za priredbu FNC 29, koja će se održati 11. travnja u ljubljanskoj Areni Stožice, a program je tako dobio još jedan intrigantan dvoboj.

Sudar na vrhu poluteške kategorije

U objavi koja je odmah privukla veliku pozornost fanova, FNC je najavio okršaj između kubansko-slovenskog borca Andresa Ramosa i Poljaka Bartłomieja Gładkowicza. Andres "Anuelito" Ramos, s profesionalnim omjerom od šest pobjeda i dva poraza, trenutno se nalazi na samom vrhu ljestvice izazivača u poluteškoj kategoriji. Za njega je ovaj meč ključan jer mora obraniti svoju poziciju protiv boraca koji vrebaju istu priliku - napad na pojas prvaka. Pobjeda bi ga zadržala na korak do borbe za titulu, dok bi ga poraz značajno udaljio od tog cilja.

Njegov protivnik bit će Bartłomiej Gładkowicz, iskusni poljski borac s omjerom od dvanaest pobjeda i pet poraza. Gładkowicz, poznat i kao "Bartek Biceps", nedavno je potpisao za FNC i ovo će mu biti debitantski nastup u vodećoj regionalnoj promociji. Dolazi iz dvorane Kamila Kraske i zasigurno želi ostaviti snažan dojam te se odmah nametnuti kao ozbiljan konkurent u diviziji. Kako stoji u FNC-ovoj objavi, "očekuje nas još jedan uzbudljiv okršaj, ovoga puta u poluteškoj kategoriji".

Spektakl u Stožicama se zahuktava

Ova borba savršeno se uklapa u ionako atraktivan program koji FNC sprema za Ljubljanu. Glavna borba večeri bit će okršaj za naslov prvaka u istoj, poluteškoj kategoriji, u kojoj će aktualni prvak Matej Batinić braniti pojas protiv domaćeg miljenika i opasnog izazivača, Jakoba Nedoha, poznatog pod nadimkom "Slovenski gorila". Dodavanjem meča Ramos - Gładkowicz, vrh kategorije postaje još napetiji i zanimljiviji. Organizacija na čelu s Draženom Forgačem nastavlja s impresivnim tempom nakon iznimno uspješnog ulaska u 2026. godinu, uključujući nedavni iskorak u München i priredbu u Slavonskom Brodu.