FNC manija zaludila je Zagreb: Svi su željeli do Cro Copa i Stipe, publika pratila sve pet i pol sati

Piše Fabijan Hrnčić,
Hrvatske borilačke legende sve su promatrale iz prvog reda, a nije to bio samo FNC event u zagrebačkoj Areni, već i FNC dan. Vjerojatno smo dobili sport broj 2 na Balkanu

Gotovo šest sati uživala je u subotu publika u zagrebačkoj Areni u spektakularnom eventu FNC 24, borilačkoj večeri o kojoj će se još dugo pričati. Oko 20.000 gledatelja pratilo je 12 mečeva. Nakon gotovo 10 godina ponovno su zajedno uživali legendarni Mirko Filipović Cro Cop i najbolji teškaš u povijesti UFC-a, Stipe Miočić. Obojica su se neumorno fotografirali s fanovima.

