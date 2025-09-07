Hrvatske borilačke legende sve su promatrale iz prvog reda, a nije to bio samo FNC event u zagrebačkoj Areni, već i FNC dan. Vjerojatno smo dobili sport broj 2 na Balkanu
REPORTAŽA IZ ARENE PLUS+
FNC manija zaludila je Zagreb: Svi su željeli do Cro Copa i Stipe, publika pratila sve pet i pol sati
Gotovo šest sati uživala je u subotu publika u zagrebačkoj Areni u spektakularnom eventu FNC 24, borilačkoj večeri o kojoj će se još dugo pričati. Oko 20.000 gledatelja pratilo je 12 mečeva. Nakon gotovo 10 godina ponovno su zajedno uživali legendarni Mirko Filipović Cro Cop i najbolji teškaš u povijesti UFC-a, Stipe Miočić. Obojica su se neumorno fotografirali s fanovima.
