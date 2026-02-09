Obavijesti

NOVA PRIREDBA

FNC najavio nove borbe: Veliki hrvatski talent vraća se u kavez

Piše Luka Tunjić,
FNC najavio nove borbe: Veliki hrvatski talent vraća se u kavez
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Tiriel Luka Abramović - Patryk Grabowski | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nove borbe najavljene su samo dva dana nakon FNC 27 priredbe, dosad najvećeg događaja u povijesti organizacije, održanog u prestižnoj SAP Garden areni u Münchenu

FNC nastavlja s neumoljivim tempom. Dok se još zbrajaju dojmovi s povijesnog debija u Njemačkoj, organizacija je već okrenuta budućnosti i novom spektaklu na domaćem terenu. U ponedjeljak je FNC objavio niz novih borbi, a jedna od njih je ona između Luke "Tiriela" Abramovića i Argentinca Lucasa Alsine u poluteškoj kategoriji (93 kg).

Abramović je predstavnik zagrebačkog American Top Teama i dobro je poznato ime FNC publici. U tri dosadašnja nastupa ostvario je tri impresivne pobjede prekidom u prvoj rundi, čime se profilirao kao jedna od najopasnijih nadolazećih snaga u diviziji, ali i kao jedan od najvećih talenata u hrvatskoj MMA sceni.

Međunarodni okršaj

U srednjoj kategoriji (84 kg) sučeliti će se Englez Will "Drag" Currie i poljski veteran Piotr Strus. Currie je borac s odličnim profesionalnim omjerom 13-4, a riječ je o svestranom sportašu s brojnim pobjedama prekidom, bilo nokautom ili prisiljavanjem na predaju. Njegovo iskustvo protiv visokorangiranih protivnika diljem Europe predstavlja ga kao mladu nadu u usponu.

Nasuprot njemu stoji iskusni Piotr Strus, čiji omjer 16-10-2 možda ne otkriva cijelu priču.  Riječ je o dokazanom i opasnom borcu  koji se borio protiv najtežih imena u regiji i još uvijek ima mnogo toga za pokazati. Između njih je deset godina razlike.

