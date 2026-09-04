FNC sprema spektakl u Zagrebu! Organizacija udružila snage s američkim veleposlanstvom

Arena Zagreb u subotu, 12. rujna, ugostit će veliki FNC-ov event, a ulaznica je ostalo vrlo malo. Velik interes publike dodatno je porastao nakon što je potvrđen povratak Ivana Erslana (34 godine, 15-6-1) pred domaće navijače. Borac ATT-a nakon četiri nastupa u UFC-u ponovno će se boriti pred hrvatskom publikom, a protivnik će mu biti jedan od najpopularnijih boraca u regiji, Miran Fabjan (41, 7-5). Slovenac se u kavez vraća nakon poraza od Aleksandra Ilića.

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Publika u Areni Zagreb i gledatelji pred malim ekranima moći će pratiti i dvije borbe za naslov. U teškoj kategoriji Darko Stošić (34, 23-8) pokušat će srušiti prvaka Hatefa Moeila (39, 17-4), dok će u srednjoj kategoriji Đani Barbir (29, 8-1-1) braniti pojas protiv Poljaka Piotra Strusa (38, 17-10-3). Na programu će nastupiti i brojna poznata imena regionalne borilačke scene, među kojima su Francisco Barrio, Martin Batur, Hrvoje Sep, Tiriel Luka Abramović, Marko Ančić i Fran Luka Đurić.

FNC je uoči zagrebačkog spektakla objavio i posebnu suradnju s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu. Organizacija i američko veleposlanstvo udružili su se u sklopu obilježavanja 250. godišnjice neovisnosti SAD-a. Partnerstvo je dio kampanje Freedom 250, kojom američko veleposlanstvo tijekom cijele godine obilježava 250 godina američke neovisnosti i naglašava povezanost Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske.

- Freedom 250 slavi osnutak Amerike te odlučnost, hrabrost i vjeru u mogućnosti koje su oblikovale našu zemlju gotovo 250 godina. Hrvati dijele isti natjecateljski duh i želju za ostvarivanjem izvanrednih rezultata. Ponosni smo što surađujemo s FNC-om i što prijateljstvo naših zemalja možemo slaviti kroz snagu sporta koji povezuje ljude - rekla je američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw.

Foto: FNC

Na suradnju se osvrnuo i osnivač te izvršni direktor FNC-a Dražen Forgač.

- Ponosni smo što surađujemo s Veleposlanstvom SAD-a u Zagrebu i što ćemo biti dio proslave 250. godišnjice Amerike na našem eventu u Areni Zagreb. FNC je izgrađen na ambiciji, hrabrosti i vjeri da sport može povezivati ljude preko granica - rekao je Forgač.

Istaknuo je i povezanost FNC-a sa Sjedinjenim Američkim Državama od samih početaka organizacije.

- American Top Team Zagreb, prvi ATT-ov partnerski klub u Europi, imao je važnu ulogu u postavljanju temelja FNC-a. Američki partneri i investitori od početka su prepoznali potencijal naše vizije. Danas je FNC američka kompanija sa snažnim europskim korijenima, što odražava međunarodni identitet koji nas prati od početka - dodao je.

Organizatori upravo međunarodni karakter MMA-a vide kao jedan od načina povezivanja sportaša, navijača i različitih kultura. Američki State Department u lipnju je pokrenuo novu inicijativu usmjerenu na sportsku diplomaciju i obrazovne programe povezane s MMA-om, a suradnja s FNC-om dio je šireg nastojanja američkog veleposlanstva da kroz sport, natjecanje i međusobno poštovanje poveže hrvatske i američke sportaše, organizacije i zajednice.