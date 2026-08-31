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BILA NA POLJUDU

Od Rokasa Pukštasa oprostila se i američka veleposlanica: 'I dalje ćemo navijati za tebe...'

Piše 24sata,
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Od Rokasa Pukštasa oprostila se i američka veleposlanica: 'I dalje ćemo navijati za tebe...'
Foto: Američko veleposlanstvo
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Rokas više nije na na Poljudu: Pukštas za 5 milijuna eura odlazi u Middlesbrough, a američka veleposlanica mu emotivno zaželjela sreću u Engleskoj

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Rokas Pukštas napustio je Hajduk te će karijeru nastaviti u engleskom Middlesbroughu. Klub iz Championshipa platio je otkupnu klauzulu od pet milijuna eura i već predstavio svoje novo pojačanje. Pukštas je na Poljud stigao 2020. godine, sa 16 godina došao je na probu u kadete pod vodstvom trenera Mislava Karoglana, odigrao je 142 službene utakmice i zabio 27 golova uz 12 asistencija. 

Od Pukštasa se oprostila i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw objavom na službenoj stranici američke ambasade.

"Kakav način za otići! Rokas Pukštas napušta HNK Hajduk Split kao strijelac pogotka koji je klub vratio u europska natjecanja nakon 16 godina čekanja! Bilo je zadovoljstvo upoznati Rokasa i čuti priču o njegovu putu iz Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatsku, o njegovoj nevjerojatnoj radnoj etici te o tome koliko su mu Hajduk i Split prirasli srcu. Čestitamo na nezaboravnoj posljednjoj večeri u Hajdukovu dresu i želimo puno sreće u novom poglavlju u Engleskoj. Navijat ćemo za tebe", napisala je.

Veleposlanica je čak i bila na Poljudu na utakmici Hajduka i Žiline te je nosila dres splitske momčadi.

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