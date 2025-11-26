Obavijesti

Forgač najavio spektakl: Bivša UFC borkinja uskoro debitira, borit će se protiv Luzar-Smajić

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
2
Zagreb: MMA borkinja Sara Luzar Smajić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

To je ultra zanimljiv meč, dvije cure koje su izuzetno kvalitetne borkinje. Dovoljno je reći da je Ivana bila dio UFC-a, a Sara da je imala nastupe u KSW-u i Oktagonu, i u FNC-u, kazao je čelni čovjek FNC-a

Čelnik Fight Nation Championshipa Dražen Forgač najavio je pravi spektakl uoči velikog događaja koji će FNC održati u Varaždinu. Organizacija je nedavno potvrdila dolazak Ivane Petrović (31 godina, 7-3), bivše UFC borkinje koja je u najvećoj svjetskoj MMA promociji odradila četiri meča prije nego što je napustila organizaciju.

Nakon objave njezina potpisa krenule su rasprave o tome tko bi joj mogao biti suparnica, a sada je Forgač u razgovoru za Voyo Hrvatska otkrio da će Petrović u Podgorici odmjeriti snage s drugom hrvatskom borkinjom, Sarom Luzar-Smajić (30, 5-3). Dvoboj je zakazan za FNC 26, koji će se održati 20. prosinca.

SNIMKA VIRALNI HIT VIDEO Jones u Čečeniju stigao kao počasni gost pa na ulici odradio sparing s Čimajevom
VIDEO Jones u Čečeniju stigao kao počasni gost pa na ulici odradio sparing s Čimajevom

- To je ultra zanimljiv meč, dvije cure koje su izuzetno kvalitetne borkinje. Dovoljno je reći da je Ivana bila dio UFC-a, a Sara da je imala nastupe u KSW-u i Oktagonu, i u FNC-u. Tako da očekujem jedan jako dobar meč.

Petrović  je prije odlaska u UFC osvojila pojas prvakinje u Aresu. U UFC-u je imala jednu pobjedu i tri poraza. Svi porazi stigli su nakon sudačke odluke. Dvoboj protiv Luzar Smajić bit će joj debitantski nastup u FNC-u, ali i prvi meč otkako je u svibnju završila suradnju s UFC-om. Luzar Smajić se, nakon iznenađujućeg poraza u Oktagonu, vratila pobjedama na priredbi FNC Knockout 1 početkom svibnja. Sada će drugi put ući u kavez FNC organizacije i pokušati izgraditi pozitivan niz.

