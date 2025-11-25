VIDEO Jones u Čečeniju stigao kao počasni gost pa na ulici odradio sparing s Čimajevom

Posjet Jona Jonesa (38 godine, 28-1-1) Čečeniji prerastao je u neočekivani borilački spektakl kada se na ulicama Groznog susreo s prvakom srednje kategorije UFC-a, Hamzatom Čimajevom (31, 15-0). Iako je Jones doputovao kao počasni gost diktatora Ramzana Kadirova povodom 18. rođendana njegova sina, boravak je dobio sasvim novu dimenziju kad se dvojac upustio u prijateljsko hrvanje pred okupljenim prolaznicima.

Njihova kratka razmjena brzo je postala viralna. U improviziranom dvoboju u klinču Čimajev je uspio baciti gotovo dvadeset kilograma težeg bivšeg prvaka teške kategorije. Snimka je obišla društvene mreže, iako je Jones naglasio prisutnima da ne snimaju. Na betonskoj podlozi dvojica boraca pazila su jedan na drugoga, no ishod je bio jasan, Čimajev je završio akciju bacanjem.

Jones je potvrdio da u svemu nije bilo nimalo glume:

"Nije bilo nimalo inscenirano. Khamzat je u nevjerojatnoj formi, jednostavno nisam imao odgovor na to bacanje. Da, to rušenje je bilo legitimno. Čimaev je u nevjerojatnoj formi, a na tom betonu nisam mogao baš puno napraviti", objavio je Jones na X-u.

Oduševljenje boravkom u Čečeniji izrazio je više puta: "Kakav domaćin, nikad neću zaboraviti vrijeme provedeno u Čečeniji".

Jones trenutno ima status jednog od najvećih boraca u povijesti UFC-a, s profesionalnim omjerom 28-1-1, iako mnogi smatraju da bi, bez tehničkih diskvalifikacija i no contest odluka, njegov stvarni učinak bio 30-0. U oktogonu ga nismo vidjeli više od godine dana, otkako je završio Stipu Miočića, a mnogi sumnjaju da će se još jednom vratiti na najveću pozornicu.

Čimajev, s druge strane, izgleda nezaustavljivo. Kao neporaženi prvak srednje kategorije, s omjerom 15-0, ponovno je demonstrirao zašto ga smatraju jednim od najfizički najimpresivnijih boraca današnjice.