Nakon višemjesečne sage i povuci-potegni situacije Marco Fossati (28) vraća se u Hajduk! Predsjednik Lukša Jakobušić potvrdio je da je splitski klub pronašao zajednički jezik s Talijanom koji će u utorak i službeno potpisati ugovor u trajanju dvije godine uz opciju za još jednu.

Fossati je, po prvom dolasku u Hajduk, ostavio vrlo dobar dojam, držao je konce veznog reda splitske momčadi za koju je u završnici prvenstva igrao i ozlijeđen. Upravo je tu ozljedu i liječio preko ljeta, pa je dogovor pao tek sada, na samom kraju prijelaznog roka.

Prije malo više od mjesec dana Fossati se obratio Hajdukovim navijačima kada je i natuknuo da će se vratiti na Poljud. Sada kao potpuno Hajdukov igrač jer Monza ga je odlučila pustiti bez odštete.

- Dragi navijači, obožavatelji moji. Primio sam poruke povjerenja i podrške od vas i dva mjeseca me već pitate i tražite od mene da se vratim natrag u Hajduk. Pokazali ste mi neočekivanu i nevjerojatnu privrženost što me čini silno ponosnim. Također, primio sam potom i manje ugodne poruke s pitanjem zašto još nisam potpisao novi ugovor s Hajdukom. A čule su se i glasine da sam gotov zbog ozljede... Nikad nisam odgovarao, ali želim razjasniti svoj položaj, jer vi to zaslužujete. Naime, već dva mjeseca ja se samo želim vratiti i nastaviti tamo gdje smo stali - napisao je Talijan koji je u proljetnom dijelu odigrao 15 utakmica.

- Posljednja dva mjeseca prošle sezone igrao sam usprkos mojoj ozljedi, uz pomoć lijekova, injekcija i terapija samo da postignem naš cilj. Očito, ta situacija me dovela do toga da sam morao uzeti pauzu da se sasvim oporavim tijekom ljeta. Da se vratim što je prije moguće.

Također, Jakobušić je potvrdio da Mario Vušković definitivno odlazi s Poljuda, ne i detalje posla koji će se prvo realizirati s posudbom, a kasnije i otkupom. Zadnji se spominjao HSV...

- Kod Vuškovića smo u siječnju imali situaciju za transfer, ali nismo bili zadovoljni. Mislim da ćemo sutra završiti posudbu uz mogućnost transfera. Iznos je značajniji nego u siječnju, imat ćemo još postotak od prodaje - rekao je Jakobušić.