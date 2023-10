Fotka bivšeg 'vatrenog' postala hit: Nekad je Messiju gurnuo kroz noge, a pogledajte ga sad

Ima tri nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, igrao je prijateljske utakmice protiv Katra 2009., Gibraltara 2015., kao i onu čuvenu protiv Argentine u Londonu 2014., poraz 2-1 na Boleyn Groundu. U njoj je bio i strijelac za "vatrene" i gurnuo kroz noge Lionelu Messiju.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- A joj, najveća mi je muka kad me za to pitaju, pa to je zabavno za djecu od 9-10 godina... Dogodilo se, idemo dalje, ne bih se ni sjetio toga da nisu počeli pričati kasnije - ispričao je Anas Sharbini (36) u Podcast inkubatoru.

Manje od devet godina poslije igra za petoligaša OŠK Omišalj i vrijeme krati: sjedeći u građevinskim kolicima, tačkama, karioli, kako vam drago. A pokraj njega je limenka piva.

Fotografiju koja je postala viralni hit objavila je stranica Nogometne ikone. Radi se o domaćoj utakmici protiv Gospića koju je OŠK dobio 6-0. Anas je bio u početnoj postavi, kao i brat mu Ahmad (39) koji je zabio jedan gol.

- Nosio sam broj 10? A dobro, to je bila prijateljska utakmica. Igrali smo u srijedu i znali smo da će dvojica-trojica otpasti za subotu i kvalifikacijsku utakmicu protiv Italije na Poljudu. I taj gol Argentini... Nije mi bilo nešto, druga stvar bi bila da se, recimo, dogodilo na SP-u. Deset godina bio sam u reprezentaciji, putovao sam i na Euro 2008. kao najmlađi. Osjećaš da si tu, a nisi. Niko Kovač dao mi je šansu i zvao me i kad to nisam očekivao. Pa gledam u svlačionici kako piše na ploču Brozović, Kovačić i stavi mene na penal. Čak mi je bilo malo neugodno - prisjetio se Anas koji je danas miran obiteljski čovjek i živi za kćer Gitu.