FOTO 40 godina Boysa: Kako su 'zločesti dečki' oslikali Zagreb

Na današnji dan 1986. osnovana je Dinamova navijačka skupina koja je nešto kasnije dobila i naziv Bad Blue Boys. Njihovi murali nalaze se diljem Zagreba i okolice, ovo su neki od njih
Dinamovi navijači postojali su i prije 17. ožujka 1986. godine, ali taj datum neki od njih obilježavaju kao rođendan. Na taj dan 1991. Boysi su nezapamćenom bakljadom proslavili pet godina postojanja na derbiju s Partizanom.
Kako su dobili ime? Priče su različite. Jedni kažu po tada popularnom filmu Bad Boys, drugi da je naziv preuzet od njemačke glazbene grupe Bad Boys Blue, a najraširenija verzija govori da je prijedlog dao Prle, jedan od istaknutijih torcidaša, nakon cjelodnevnog druženja s dinamovcima u Splitu.
BBB su nastali u trenutku kada njihovom klubu nije išlo najbolje. Dinamo se nalazio u padu nakon mitske '82. No, s rastom kluba rasla je i skupina, koja je vrhunac dosegla između 1989. i 1991., kada su stotine, a na najvećim utakmicama i tisuće navijača pratile Dinamo po svim republikama bivše Jugoslavije.
Unatoč tome što u ranim godinama nisu imali prilike izaći na europsku scenu, BBB su brzo izgradili reputaciju daleko izvan granica Hrvatske. U vremenu bez interneta i društvenih mreža, usmena predaja i razmjena fotografija putem pisama učinile su ih regionalnom silom. O Boysima se pisalo i u specijaliziranim europskim navijačkim magazinima.
Čvrsto ukorijenjeni u Zagrebu, ali s članovima iz cijele Hrvatske i ostalih republika bivše Jugoslavije, BBB su od osnutka do danas neizostavni dio navijačke i sportske priče s ovih prostora.
Svaki od murala bilježi poglavlje u povijesti kluba, navijača i grada ili crticu o nekom kvartu.
Sjever Maksimira, ali i zidovi po čitavom Zagrebu mjesto su na kojem Boysi obilježavaju obljetnice i odaju počast dragim ljudima.
