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LIJEPE JUŽNOAMERIKANKE

FOTO AJ AJ AJ - PARAGVAJ! Ovo su zanosne WAG-sice Paragvaja. Među njima je i odvjetnica...

Paragvaj se vratio na Svjetsko prvenstvo nakon dugih 16 godina pauze! Očekivanja u domovini su velika, grupa nije nimalo jednostavna, ali svi se u Paragvaju nadaju prolasku u 2. krug. Velika podrška reprezentativcima Paragvaja bit će njihove supruge i djevojke, među njima je i odvjetnica, tu su i nutricionistica, manekenka, influencerica... Upoznajte paragvajske WAGS-ice...
FOTO AJ AJ AJ - PARAGVAJ! Ovo su zanosne WAG-sice Paragvaja. Među njima je i odvjetnica...
Paragvajski veznjak Maurício u vezi je s lijepom Julianom Vaccaro. | Foto: J. Vaccaro/Instagram
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Paragvajski veznjak Maurício u vezi je s lijepom Julianom Vaccaro. | Foto: J. Vaccaro/Instagram
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