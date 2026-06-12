FOTO AJ AJ AJ - PARAGVAJ! Ovo su zanosne WAG-sice Paragvaja. Među njima je i odvjetnica...

Paragvaj se vratio na Svjetsko prvenstvo nakon dugih 16 godina pauze! Očekivanja u domovini su velika, grupa nije nimalo jednostavna, ali svi se u Paragvaju nadaju prolasku u 2. krug. Velika podrška reprezentativcima Paragvaja bit će njihove supruge i djevojke, među njima je i odvjetnica, tu su i nutricionistica, manekenka, influencerica... Upoznajte paragvajske WAGS-ice...
Paragvajski veznjak Maurício u vezi je s lijepom Julianom Vaccaro.
| Foto: J. Vaccaro/Instagram
Paragvajski veznjak Maurício u vezi je s lijepom Julianom Vaccaro.
|
Foto: J. Vaccaro/Instagram
Paragvajski veznjak Maurício u vezi je s lijepom Julianom Vaccaro.
| Foto: J. Vaccaro/Instagram
Ona je diplomirana nutricionistica, obožava modu...
| Foto: J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Foto J. Vaccaro/Instagram
Lijepa Jazmin Torres partnerica je paragvajskog braniča Gustava Gomeza. Imaju dvoje djece.
| Foto: J. Torres/Instagram
Foto J. Torres/Instagram
Foto J. Torres/Instagram
Foto J. Torres/Instagram
Foto J. Torres/Instagram
Foto J. Torres/Instagram
Foto J. Torres/Instagram
Foto J. Torres/Instagram
Paragvajski golman Gatito Fernandez u braku je s lijepom Silvijom. Par ima dvoje djece
| Foto: J. Fernandez/Instagram
Foto J. Fernandez/Instagram
Foto J. Fernandez/Instagram
Paragvajski veznjak Diego Gomez u vezi je s lijepom Geraldinom.
| Foto: G. Villagra/Instagram
Ova manekenka, plesačica i influencerica rijetko propušta njegove utakmice...
| Foto: G. Villagra/Instagram
Foto G. Villagra/Instagram
Foto G. Villagra/Instagram
Foto G. Villagra/Instagram
Foto G. Villagra/Instagram
Foto G. Villagra/Instagram
Alexia Notto supruga je sjajnog paragvajskog ofenzivca Miguela Almirona. Par ima jedno dijete...
| Foto: A. Notto/Instagram
Alexia je plesačica, instruktorica zumbe i influencerica. Ona i Almiron zajedno su još od srednje škole.
| Foto: A. Notto/Instagram
Foto A. Notto/Instagram
Foto A. Notto/Instagram
Foto A. Notto/Instagram
Jessica Marecos u vezi je s paragvajskim veznjakom Matiasom Galarzom.
| Foto: J. Marecos/Instagram
Foto J. Marecos/Instagram
Foto J. Marecos/Instagram
Foto J. Marecos/Instagram
Foto J. Marecos/Instagram
Aracelli Gamarra partnerica je paragvajskog krila Gustava Caballera.
| Foto: A. Gamarra/Instagram
Gamarra je odvjetnica, prošle godine pohvalila se kako je završila studij prava.
| Foto: A. Gamarra/Instagram
Foto A. Gamarra/Instagram
Foto A. Gamarra/Instagram
Foto A. Gamarra/Instagram
Foto A. Gamarra/Instagram
Foto A. Gamarra/Instagram
Foto A. Gamarra/Instagram
Najveća zvijezda Paragvaja, Julio Enciso, u braku je s predivnom influencericom Melissom.
| Foto: M. Enciso/Instagram
Melissa je Kolumbijka. "Julio ima toliko kvaliteta vrijednih divljenja. Izvrsna je osoba, jako je šarmantan i plemenit", kazala je Melissa o svojem dragom...
| Foto: M. Enciso/Instagram
Foto M. Enciso/Instagram
Foto M. Enciso/Instagram
Foto M. Enciso/Instagram