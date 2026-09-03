FOTO Albanska voditeljica ne pušta ljeto. Objavila vruće fotke

Eva Murati, najpoznatija albanska voditeljica Lige prvaka, osvaja i pravom i nogometom, ali i vrućim ljetnim objavama. Posebno je zaludjela Hrvatskom, koju naziva filmskom scenom, a fanove je oduševila i dresom Hajduka
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Eva Murati, albanska televizijska voditeljica, glumica i model, ime je koje je odavno prešlo granice njezine domovine.
| Foto: instagram
Eva Murati, albanska televizijska voditeljica, glumica i model, ime je koje je odavno prešlo granice njezine domovine. |
Foto: instagram
Eva Murati, albanska televizijska voditeljica, glumica i model, ime je koje je odavno prešlo granice njezine domovine.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Iako je gledatelji diljem Europe najbolje poznaju kao stručno i šarmantno lice emisije posvećene Ligi prvaka, njezinih 1,4 milijuna pratitelja na Instagramu dobro poznaje i njezinu drugu stranu - onu zaljubljenice u ljeto, putovanja i, kako se čini, Jadransku obalu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok nogometni stadioni miruju, Instagram profil Eve Murati pretvara se u pravu reviju ljetnih radosti.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njezini pratitelji navikli su na besprijekoran sadržaj koji strani mediji opisuju kao "kliniku za odmor u bikiniju".
| Foto: instagram
Foto instagram
Od Jonskog mora do hrvatske obale, svaka lokacija postaje pozornica za fotografije koje odišu stilom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Preko dana pozira u kupaćim kostimima, a večeri su rezervirane za elegantne modne kombinacije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
No, svesti Evu Murati samo na atraktivne fotografije bila bi pogreška.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iza kamere krije se obrazovana i ambiciozna žena koja je svoj put gradila znanjem i upornošću, često prkoseći stereotipima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Rođena 1995. godine, Murati je u Tirani završila Pravni fakultet, no ljubav prema javnom nastupu i sportu odvela ju je u drugom smjeru.
| Foto: instagram
Foto instagram
Od 2017. godine neprekidno vodi emisiju Studio Lige prvaka na albanskoj televiziji, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica nogometnog programa u regiji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
U jednom od rijetkih detaljnih intervjua otkrila je kako je odrasla uz nogomet te da ju je oduvijek fascinirala energija te igre.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Kako sam ulazila u televizijsku karijeru, prirodno sam gravitirala sportskim medijima. Nije se radilo samo o praćenju utakmica, željela sam razumjeti igru na dubljoj razini, uključujući taktiku, strategiju i dinamiku igrača,"objasnila je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Kao žena u sportskom novinarstvu, koje se dugo smatralo isključivo muškim teritorijem, priznala je kako se susretala sa skepticizmom i "podsvjesnim očekivanjima da su voditeljice manje upućene u sport".
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Ponekad moramo raditi dvostruko više kako bismo dokazale svoj kredibilitet," rekla je, dodavši da takve izazove vidi kao priliku za rušenje stereotipa te da su joj uzori voditeljice poput Ilarije D'Amico i Kate Abdo.
| Foto: instagram
Foto instagram
Među brojnim ljetnim destinacijama, Hrvatska zauzima posebno mjesto u srcu Eve Murati.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina veza s našom obalom seže još u djetinjstvo, kada je s obitelji automobilom putovala i posjetila Dubrovnik, Split i Hvar.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ta ljubav s godinama je samo jačala. Nedavno je boravila u Zadru kao gošća Sunset Sports Media Festivala, a priliku je iskoristila za obilazak Istre
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na društvenim mrežama podijelila je svoje oduševljenje Rovinjem, Opatijom i Pulom, opisavši Hrvatsku kao "jednu dugu filmsku scenu".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Posebno ju je, kako je navela, impresionirao pulski amfiteatar.
| Foto: Instagram
Svoje je pratitelje iznenadila i fotografijom u dresu Hajduka, što je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija iz Hrvatske.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uz novinarstvo, Murati uspješno balansira i karijeru modela i glumice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Aktivno se zalaže i za ravnopravnost spolova te se deklarira kao feministica, a sudjelovala je i u globalnoj kampanji protiv nasilja nad ženama.
| Foto: Instagram
Svestrana i ambiciozna, tečno govori engleski, talijanski i španjolski, a kao jednu od mogućih budućih profesionalnih destinacija vidi Italiju.
| Foto: Instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram