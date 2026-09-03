Obavijesti

Galerija

Komentari 4
OBOŽAVA I HAJDUK

FOTO Albanska voditeljica ne pušta ljeto. Objavila vruće fotke

Eva Murati, najpoznatija albanska voditeljica Lige prvaka, osvaja i pravom i nogometom, ali i vrućim ljetnim objavama. Posebno je zaludjela Hrvatskom, koju naziva filmskom scenom, a fanove je oduševila i dresom Hajduka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Albanska voditeljica ne pušta ljeto. Objavila vruće fotke
Eva Murati, albanska televizijska voditeljica, glumica i model, ime je koje je odavno prešlo granice njezine domovine. | Foto: instagram
1/50
Eva Murati, albanska televizijska voditeljica, glumica i model, ime je koje je odavno prešlo granice njezine domovine. | Foto: instagram
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026