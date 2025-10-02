FOTO Alisha Lehmann 'zapalila' Oktoberfest; jedan detalj sve je otkrio o ljubavnom statusu...

Alisha Lehmann, švicarska nogometašica i jedna od najpraćenijih sportašica na Instagramu, jednako često puni medijske stupce zbog svog ljubavnog života. Od ranije se šuška da je slobodna, a detaljem na Oktoberfestu otklonila je sve dvojbe
Javnost zna da je biseksualna – u prošlosti je bila u vezi sa sunarodnjakinjom Ramonkom Bachmann, a zatim i s brazilskim veznjakom Douglasom Luizom. Njihova veza bila je burna, s prekidima i pomirenjima, a nedavno se ponovno doznalo da su se razišli
| Foto: Instagram
Sve to dobilo je zanimljiv nastavak na ovogodišnjem Oktoberfestu. Lehmann se tamo pojavila u tradicionalnom dirndlu zajedno sa suigračicama iz FC Como, ali pažnju nije privukla samo odjećom, već i jednim važnim detaljem: mašnom na svojoj haljini
| Foto: Instagram
Naime, u bavarskoj tradiciji položaj mašne otkriva ljubavni status – s lijeve strane znači da je djevojka slobodna. Upravo tako ju je nosila Alisha, jasno poručivši svima da je trenutno single.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Taj “novi element” postao je glavna tema medija, jer je praktično bio njezin prvi javni znak nakon prekida s Douglasom Luizom. Time je Lehmann na svoj način iskoristila Oktoberfest ne samo za zabavu, nego i za suptilnu, ali vrlo glasnu poruku o svojem privatnom životu
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram