PARTIZAN - ZVEZDA FOTO Ana Ivanović u prisnom društvu pratila veliki derbi, na tribinama makljaža s policijom

Bivša srpska tenisačica Ana Ivanović u Beogradu je pratila košarkaški derbi između Partizana i Crvene Zvezde u 7.kolu Eurolige. Lijepa Srpkinja na tribinama pojavila se u društvu njezinog brata Miloša. Susret u beogradskoj areni nije mogao proći bez nereda na tribinama, palile su se baklje, a izbila je i tučnjava s policijom. Partizan je slavio 85-82, a poznato je da je bivša tenisačica inače navijačica crno-bijelih.

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